COAC 2024: Emilio Santander o el ingenio del disfraz gaditano

La estilización y el refinamiento del disfraz a la gaditana, es decir, al arte de vestirse con cuatro cosas que están a la mano, tiene un nombre propio, Emilio Santander. Y es que el creativo ha sabido llevar esa habilidad –que, según defiende, “la tiene en realidad todo gaditano”– a las exigencias del teatro y a la competición de un Concurso de coplas cada vez más lustroso. Eso sí, Emilio Santander no se embarca en cualquier proyecto. “Tiene que haber una idea, una idea que me motive, que me pique y, sobre todo, algo muy importante, que me dejen libertad para trabajar y darle forma”, dice el artesano que con el cuarteto de “Gago, Miguel Ángel Moreno, Chicho y Figue” ha encontrado su hábitat natural.

“Yo soy un tío muy raro, muy extraño, pero esta gente es que tienen una forma muy parecida de ver las cosas a mí. Coincidimos en muchas visiones y cuando me traen una idea es que parece que me la traen ya sabiendo que me va a motivar”, confiesa Santander que viene de una Aguja de Oro (tres tienen en su haber) con ‘Escuela taller de Gladiadores el Pópulo’ y que encontró un nuevo reto con los punkies de ‘Punk y circo, la lucha continúa’.

“Realmente el proceso siempre es el mismo, nos sentamos a que me cuenten y ahí yo tengo que escuchar mucho. Intento entender lo que van a contar ellos, lo que van a transmitir, quiénes son los personajes y luego me toca investigar”, precisa Santander que estuvo “unos dos meses” metiéndose en la cultura punk antes de entregar el primer boceto. “Pero ellos saben que ese primer boceto, a lápiz, en blanco y negro, después se cambia, tiene muchas modificaciones, sobre todo dependiendo de los materiales con los que vaya a trabajar, hasta la entrega del primer prototipo”.

Los materiales, tan “cruciales” para Emilio Santander y tan sorprendentes para el resultado de su obra. “Para las crestas he optado, por ejemplo, por bridas de electricistas para Gago; cañitas de colores para Figue; para Chicho los ceniceros de playa, esos de conos, puestos al revés, con estropajo de albañil y para Miguel, como se supone que su personaje es el del policía infiltrado, que tenía que ser más exagerado, punk pero más descontextualizado, es sólo con el estropajo de albañil puesto muy exagerado”, detalla.

Las chaquetas, confiesa, “5 euros han costado”. Eso sí, el trabajo fino es el de “rasgar, pintar y personalizar” adaptado a la personalidad de cada uno. Las botas “han costado trabajo de trabajar” cuenta el creativo que está “especialmente orgulloso” del trabajo de “los faldones” hechos “con telas de segunda mano y con mucho punto de la época en los colores”. Época, precisa, que se enmarca “en los ochenta”. “Que el movimiento punk se ha extendido por muchas décadas pero, finalmente, creo que la que pegaba más con ellos y con la que más me motivaba a mí era en los ochenta”, apostilla.

Además, Emilio Santander remata su trabajo con el diseño de la escena que después ha llevado a cabo “unos pedazos profesionales como son Imaginarte”. Pero, efectivamente, el diseño de las escenas móviles en forma de libro, donde este año se da un paso más “creando la profundidad para que Miguel pudiera dar la patada y okupar la peña”, es de Emilio Santander. “Ellos son anti todo, por lo tanto también tenía que haber una especie de antiescenografía, por eso está hecha a trazos rápidos, como apuntados, casi como un boceto, y eso Imaginarte me lo ha respetado estupendamente”, agradece.

Emilio Santander, el alquimista del ingenio de Cádiz; el jefe del aprovechamiento; el mago que materializa en disfraz el arte de la superviviencia. Anarquía y Carnaval.