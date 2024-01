COAC 2024: Antoñito Molina, de Kiko Rivera 'Paquirrín', con su chirigota en el Falla: "Es un un año especial"

Nervioso, dando las últimas indicaciones a sus compañeros y con ganas pese a que le ha costado "un montón" estar aquí. Así vivía Antoñito Molina, cantante roteño de los últimos minutos antes de pisar las tablas del Falla con su chirigota 'El niño de Isabelita 2', cun titpo de Kiko Rivera 'Paquirrín'. "Este año es especial", reconocía. Y es que el artista se encuentra en su mejor etapa profesional, con éxito de su gira y con dos citas en este mismo teatro el próximo mes de junio con lleno absoluto.

"Lo saboreo diciendo que puede ser que el año que viene no pueda estar", contaba en camerinos nervioso. "Aquí me pongo más porque cuando canto en mis conciertos la gente va a verme a mí y se sabe mis canciones. Aquí no tiene nada que ver, pero venir con tus amigos es muy bonito, no tiene explicación".

Por eso, aunque ha sido muy complicado compaginar su profesión con su faceta de chirigotero y autor "el que quiere puede, y aquí estamos", bromeaba. "Me planteo todos los viernes dejarlo pero el lunes vuelvo con ganas, pero es muy difícil sobre todo porque viajo mucho".

Pero él es un gran carnavalero, "es muy difícil dejar eso, llevo toda la vida, 16 o 17 años juntos y cinco viniendo al Falla. "El año que no esté aquí que sepáis que estaré llorando por las esquinas", aseguraba el cantautor, que sólo tenía palabras de agradecimiento para la respuesta del público de Cádiz para sus conciertos en el coliseo gaditano. "Va a ser algo muy bonito".

Sobre el tipo decía -como en su presentación- que a "Paquirrín se le ha cantado más que a Paco Alba" y que por eso venían el hijo de Isabel Pantoja al Falla, "con una chirigota alegre y muy canalla". Si el año pasado venía del rey Carlos III, otro hijo de Isabelita, pero de Inglaterra, esta vez lo han hecho como el heredero de la tonadillera de Cantora.