COAC 2023: La música del Noly, presente en la Final con un pasodoble de la comparsa 'Los esclavos'

La comparsa de 'Los esclavos', una de las esperadas de la gran final, ha sorprendido cambiando la música de uno de sus pasobobles. Pero no ha sido por una melodía cualquiera, sino por una de Manuel Sánchez Alba 'Noly', uno de los grandes músicos del Carnaval de Cádiz.

Miguel Ángel García Argüez, Chapa, ha querido realizar así un homenaje al quien le pusiera melodía a estas coplas de sus comparsas en la etapa de Ángel Subiela ( 'Los doce', 'Los prisioneros', 'Los luceros' y 'Los listos)., un "regalo", escribe.

El Chapa, que comparte ahora autoría con Raúl Cabrera, brinda por "los viejos tiempos" y "mi letra te devuelvo para que mi comparsa la cante en febrero". "Silencio que hoy suena en el falla el Noly cantando a su pueblo", termina esta original manera de tener presente al carnavalero.

Antes, la chirigota 'Amo escuhá (chirigota callejera) le ha dedicado también una de sus letras.

La actuación de la comparsa 'Los esclavos'

La comparsa del Chapa y Raúl Cabrera cierra su participación en el Concurso del Falla con una actuación elegante tanto en las formas como en el mensaje, acorde con el giro temático que dio en semifinales y que sirve para cerrar el círculo de un recorrido de altura. Poesía y costumbrismo se unen en los pasodobles. Solo una pluma del nivel de la de García Argüez es capaz de escribirle con suma sensibilidad a un amor de casapuerta en pleno Carnaval. Un lugar en donde “los cuerpos hablaron”. Una relación con una mujer “más bonita que una guitarra sin dueño”, de la que “no sé su nombre y ni sé si fue verdad o un sueño”. Por ello, y ante la tristeza de un febrero que se acabó y una pasión que fue de “contrabando”, su corazón la sigue esperando por Carnaval. A pesar de sus males, el Noly no puede faltar en una Gran Final, por lo que no hay mejor forma de honrarle que con su propia música chirigotera. Una melodía sencilla y salida de la guitarra y los nudillos más gaditanos con la que García Argüez reconoce que “mi alma está echando de menos los eternos compases de tus musiquillas”, por lo que brinda “por los viejos tiempos” y le agradece el regalo en forma de pasodoble para que en la final suene “el Noly cantando a su pueblo”. En esta ocasión, los cuplés brillan algo menos que en los anteriores pases, siendo mejor el segundo al pregón de Quiñones, que por su fama acabará sacando al que lleva el megáfono en Ecce Mater Tua. Un poco más flojo el primero a todas las clases a las que un padre apunta a un niño, por lo que no sabe dónde meterse cuando lo ve por el coñazo que le da.