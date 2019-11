El COAC 2020 alcanza las 82 agrupaciones a dos días del cierre del plazo de inscripción

La nómina de inscripciones para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla 2020 se sitúa en 82 grupos a falta de dos días para que se cierre el plazo para la presentación de los boletines. En esta antepenúltima jornada, 27 conjuntos han formalizado su participación en el certamen de coplas. De ellos, 19 pertenecen a la categoría de adultos, seis a la de infantiles y dos a la de juveniles.

Las 19 nuevas agrupaciones de adultos que se han inscrito en el día de hoy se dividen en dos coros, ocho comparsas, ocho chirigotas y un cuarteto. Así, la categoría principal ya cuenta con 66 grupos, que se distribuyen entre nueve coros, 29 comparsas, 25 chirigotas y tres cuartetos. Por su parte, también concurrirán, de momento, nueve agrupaciones infantiles y siete juveniles.

Varios grupos de renombre han presentado su inscripción para el Concurso del Gran Teatro Falla en esta antepenúltima jornada del plazo de inscripción. Una de ellas ha sido el coro 'La colonial', que consiguió el primer premio en 2019 con 'Los del patio'. Otra agrupación finalista que también ha entregado hoy su solicitud ha sido el cuarteto 'Vida y obra de Juan Carlos I, bajo d', segundo premio con 'Este año nos retiramos'. Una de las buenas noticias ha sido la confirmación del regreso de la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff con 'Los niños de la Petróleo'.

Junto a estas, también hay que tener en cuenta la inscripción de la chirigota 'Los hijos del Carota', de José Manuel Martínez Sierra el Taka; la comparsa 'Solo sé que no sé nada', de Borja Romero y Raúl Cabrera', la comparsa 'El mataero', de Andy Morales; y el coro de San Fernando 'La soñadora'.

Además, también han cerrado su participación las comparsas 'Los del vertedero' (Sevilla), 'Posdata: te quiero' (Tarifa), 'Mala vida' (Las Cabezas de San Juan), 'Los primerizzos' (Cádiz), 'El cascarrabias, cuento de Carnaval' (Sanlúcar), 'El reino de los vivos' (Dos Hermanas); y las chirigotas 'Una peli de comboy' (Cádiz), 'Los jartibles de las fiestas' (San Fernando), 'Los niños de la calle Gotika' (Cádiz), 'Habla, que no te veo' (Cádiz), 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes' (Roquetas del Mar) y 'Los activistas se la dan de artistas' (Sevilla).

Por su parte, en juveniles se han inscrito la comparsa 'Los trabalengüistas' y la chirigota 'Una chirigota con tabla', mientras que en infantiles han hecho lo propio los cuartetos 'Semos salvaje', 'Lo siento Pixar no to er mundo puede ser de Cai', las chirigotas 'Los Purry Baby's', 'Los reyes', 'Los que entran por la cara' y 'Pa roja, roja nosotras'.