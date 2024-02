Bruno García: "El Concurso ha ido muy bien, ha sido muy ágil, estoy muy contento"

El alcalde de Cádiz ha llegado a la Gran Final disfrazado de fenicio, tras vivir un Concurso intenso, al que ha asistido en numerosas ocasiones, y del que hace un balance más que positivo. "Ha salido muy bien, ha sido muy ágil, se ha podido adelantar bastante en el ritmo de las sesiones, ha habido muy buen ambiente, no ha habido problemas y deseando que esta noche de final también vaya todo estupendamente, así que ya estoy deseando de disfrutar también la calle".

Bruno García se enfrentaba a este certamen, el que más expectación genera de todo el año en la ciudad, con la incertidumbre de si a pocos meses de iniciar mandato se convertiría en el blanco de las coplas. Y así ha sido, "soy carnavalero, me ha hecho ilusión y tenía esa duda de si me cantarían y desde el primer momento Selu me dejó claro que sí, y al día siguiente fue Martínez Ares, que me encantó". En este sentido, el alcalde considera que en la parte seria es importante estar atento a lo que se está cantando, para estar cerquita de lo que ocurre en la ciudad, y en la parte cargante pues es muy divertido, así que muy contento".

También se ha mostrado satisfecho enfundado en el tipo de fenicio, realizado por Artifex, "y orgulloso de mostrar el escudo de Hércules y de la ciudad", al hilo también "del programa de turismo 'Orgullosos de nuestra historia', que vamos a hacer en junio". Junto a él la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo y Maite González también lucen de fenicias de cara a esta gran noche de las coplas en el Teatro Falla.