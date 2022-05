Ángel Gago: "Echaría a los leones a fascistas, machistas, xenófobos y a Vox, en definitiva"

Ángel Gago se transforma en el 'Hércules' de Farnesio que da la bienvenida al Museo Provincial de Cádiz, para esta sección tan fresquita. El cuartetero afirma que cada año saca y hasta le sobran fuerzas para salir con los suyos a concursar, en febrero o cuando haga falta, y confiesa que echaría a sus leones a algunos personajes de la política nacional.

–¿De dónde saca las fuerzas para salir en un cuarteto?

–La fuerza la saco de que soy un payaso y necesito imperiosamente intentar hacer reír a la gente.

–En un cuarteto debe ser más fácil sentirse desnudo en las tablas del Falla, ¿alguna vez se ha sentido así?

–Sí, el año que íbamos precisamente de Hércules (‘Un cuarteto para la historia’) cuando me disfracé de Napoleón y se me rompió el gorro en escena. Ahí sí que tuve esa sensación.

–¿Y le ocurre cuando el ambiente en el Falla está un poco frío?

–Pocos días he tenido esas bolas de pelos en el Falla, pocos han sido chungos, y si los he tenido los he borrado de mi mente (ríe). Además, nunca echo las culpas al público, si está frío pues intento acercarme de alguna manera para ganármelo.

–Si fuera Hércules de verdad de la buena, ¿cuál sería el primer trabajo o reto que haría por Cádiz?

–Quitar de Cádiz la turistificación y que no se me convierta en una ciudad únicamente turística. Que ese no sea su fin, que sea ante todo una ciudad para el gaditano.

–Tras una jornada fatigada de trabajo, ¿dónde prefiere dejarse caer, en el sofá o en la tumbona de la playa?

–En la tumbona de la playa, sin dudas. De todos modos... una larga jornada para el primer gaditano como Hércules no me cabe en la cabeza, ¿eh?

–¿En qué playa de Cádiz se deja ver Ángel Gago?

–Siempre me ponía por Isecotel, pero ahora he descubierto la zona de justo antes del castillo de Cortadura, y nos gusta mucho, se está de escándalo.

–¿A quién no le gustaría encontrarse en una playa nudista?

–A Macarena Olona. Bueno, en ningún lado si te digo la verdad.

–¿Permanece en su rostro el color blanco marmóreo cuando llega el verano o tiene buena melanina?

–Se me quita y, además, se me pone un colorcito precioso.

–¿A quién echaría a los leones?

–A todos los fascistas, machistas, xenófobos, al ala voxística del PP y a Vox, en definitiva.

–¿Cuál cuarteto de los que ha salido inmortalizaría en una escultura en el Museo de Cádiz?

–El de ‘¡Qué pena de muerte!’, el tipo de dominico quedaría muy bien en escultura. Y quitaría a Beato Diego, por ejemplo.