Ángel Gago sobre los cuplés al Rocío y Ana Obregón: "El de Joaquín era light con lo que traía hoy"

El cuarteto de Gago, Figue, Moreno y Chicho lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a repartir, sin pelos en la lengua, anarquía y Carnaval, que defienden tan bien metidos en el tipo de punkis, tocando a carnavaleros, al concurso del COAC y los concursos de la calle. "Lo que hacemos es Carnaval, lo que se ha hecho siempre", ha defendido Gago nada más salir del rotundo pase de semifinales.

Pero más allá de Cádiz, donde no dejan títere con cabeza, con los cuplés, uno a la "rave" que el Rocío y otro a la wija de Ana Obregón, ha desatado el asombro del Falla, "a mi el de Joaquín me pareció light con lo que traíamos hoy", tal y como ha podido verse en la respuesta del público. Y es que "el tipo está hecho para mí, lo malo es que si me lo quito sigo igual", ha confesado el cuartetero, realmente satisfecho con esta tercera incursión al Falla.

La valentía de 'Punk y circo la lucha continúa' también se ha servido con la cuarteta del "odio a Cádiz, que no es tan bonito, tiene muchas cosas odiosas, es la verdad, y el dios Momo está con nosotros, le cantamos a los fachas coristas y viene un corista a hablar de censura, ¿pero qué censura?, aquí hemos dicho lo que hemos querido todos y si no has ganado no es por censura, y te lo digo yo que tengo muchos segundos premios".

Un repertorio bien hilado que especialmente este concurso va generando más y más expectación a medida que avanzan en esta historia reivindicativa, "todo el que te ve por la calle pregunta por lo siguiente y, además, te dice cosas a las que darle, que seamos la voz del pueblo".

Sin duda han ido tachando de la lista a casi todos sus objetivos, ha bromeado, "pero me queda uno al que hay que darle porque se lo merece, pero eso ya en la Final, si se puede". La lucha continúa.