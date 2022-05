“Alguna que otra vez he tomado el sol desnudo detrás de castillo”

Elegimos en el debut de la sección un cuadro de los Costus, perteneciente a la colección de ‘El valle de los caídos’, para escenificar el nudismo (o casi) en el Carnaval gaditano, tan de moda en estos meses por la posibilidad de que en las playas de la ciudad puedan contemplarse al natural a tenores, octavillas, poetas, postulantes, bajos de coros, bombistas.... todos como Dios Momo los trajo al mundo. Debuta hoy quien ya pisó el escenario del Falla casi en bolas con ‘Los quince en la piedra’.

–Se acerca la temporada alta de playas. ¿Será usted capaz de desnudarse en La Caleta?

–Hombre, en La Caleta, Caleta, no lo creo. No soy nudista y me criticarían mucho en el barrio. Pero sí he tomado el sol alguna que otra vez detrás del castillo, desnudo, que ahí no ha nadie mirando.

–¿A qué carnavalero le gustaría ver desnudo?

–A Julio Pardo, ¿por qué no? Y al Pacoli, porque tiene un cuerpercito mu caletero.

–Como ‘decorador’ de La Caleta que es (trabaja en la limpieza de la playa) ¿qué le parece que haya perdido la bandera azul?

–Me da mucha pena, pero te puedo decir que hay gente muy guarra y deja mucha mierda. Ahora vienen los lamentos, pero no sabes cuántas colillas quitamos de la arena al cabo del día. Hay un pobre hombre que vive debajo del balneario y hace allí sus necesidades. A ese hombre deberían atenderlo. La playa de la Caleta es un lujo para la ciudad, pero tiene el castillo de San Sebastián cerrado, se llevan todos los carajos de mar para cocinarlos... esta ciudad no lucha por sus cosas por culpa de los egos. Esta playa no se cuida lo suficiente.

–El cuadro elegido para que usted luzca semidesnudo pertenece a la colección de ‘El valle de los caídos’ de los Costus. ¿Le gustaría ir alguna vez a ese lugar?

–¿Al valle de los caídos? Me gustaría ir, pero para... me voy a callar. No, ni cobrando iría a ese sitio.

–Estamos ya con el COAC y este cuadro se encuentra en el ECCO. ¿Conoció usted el Coaeco, economato de los trabajadores de Astilleros?

–No eres tú antiguo, picha. Pues mira, sí, recuerdo que iba con mi primo.

–Aprovechando el nombre de su chirigota, que se estrena esta noche al final de la sesión, ¿a quién dejaría en una cuarentena perpetua?

–A Teófila Martínez. Pero, ¿esta mujer no se va a jubilar nunca?