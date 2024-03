Vela: finaliza el International iQFOil Games Andalucía Bahía de Cádiz

El español Nacho Baltasar y la eslovena Lina Erzen (absoluto y Sub 23), los italianos Carola Colasanto y Mattia Saoncella (Sub 19), los polacos María Rudowicz y Gustaw Trybek (Sub 17) y la polaca Kalina Szostek y el letón Viljams Preiss (Sub 15), son los campeones del International iQFOil Games Andalucía Bahía de Cádiz 2024, celebrado en aguas de la bahía gaditana a lo largo de esta semana.

La regata llegó a su fin el sábado tras una jornada muy dura, marcada por vientos del NW de entre 20 y 25 nudos de intensidad y olas de dos metros, a las que solo han hecho frente por seguridad los mayores y los chicos Sub 19, mientras los Sub 17 masculino y las féminas Sub 17 y Sub 19 se quedaban en tierra, dando por definitivo el orden en el top10 al que se llegaba tras la penúltima jornada.

Victoria del español Nacho Baltasar entre los hombres, flota en la que el representante de España en los Juegos Olímpicos de París se lleva el doblete, absoluto y Sub 23, y vence sobre el olímpico polaco Pawel Tarnowski y su compatriota Michal Polak, segundo y tercero, respectivamente. Baltasar, que defendía el tercer puesto por detrás de ambos, da la vuelta al marcador para ganar en casa y llevarse excelentes sensaciones tras una semana de condiciones extremas.

Y del séptimo puesto que defendía entre las mujeres, la eslovena Lina Erzen se ha ido quitando rivales de encima hasta proclamarse vencedora en la final sobre la alemana Theresa Marie Steinlein, que acaba segunda, y la estona Ingrid Puusta, tercera. Al igual que ocurre entre los hombres, Erzen también gana el título Sub 23.

La final de hombres Sub 19 acaba con la victoria del italiano Mattia Saoncella sobre el francés Tom Nicolle y el polaco Igor Lewinski, y entre las mujeres, las cosas se quedan como estaban y se confirma vencedora la italiana Carola Colasanto, escoltada en el podio por sus compatriotas Linda Oprandi y Medea Falconi. La española Azul Sánchez de Melilla finaliza sexta.

Sin más pruebas en Sub 17, entre las niñas se confirma campeona la polaca María Rudowicz, seguida de la húngara Hanna Simon y la polaca Zofía Zarzecka, con la victoria Sub 15 para la polaca Kalina Szostek, sexta absoluta. Por su parte la española Martina Mantovani del RCN de Valencia firma el cuatro puesto. Entre los chicos, el campeón es el polaco Gustaw Trybek, y le escoltan en el podio el holandés Finn Brull y el polaco Leon Jankowski. El primer Sub 15, catorce en la general, es el letón Viljams Preiss.

Tras la regata tuvo lugar la entrega de trofeos en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente primero de la RFEV, Paco Coro, el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto, el presidente de la clase iQFOil Juvenil, Lorand Utassy, y el secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFOil, Gonzalo Costa.