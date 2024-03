Vela: el ‘International iQFOil Games Andalucía Bahía de Cádiz’ vive su jornada más exigente

Impresionante jornada la vivida el jueves 7 de marzo en la Bahía de Cádiz en el tercer día del International iQFOil Games Andalucía Bahía de Cádiz, con vientos de levante de entre 20 y 25 nudos de intensidad que han permitido el vuelo de la nueva tabla olímpica desde primeras horas de la mañana. La organización acertó emplazando a la flota temprano para poder competir antes de que el anunciado temporal golpeara con fuerza, celebrando pruebas entre las 9:00 horas y las 12:30, hasta completar cuatro los Sub 17, cinco los Senior, tres los chicos Sub 19 y una menos las chicas Sub 19, todas en formato course racing (trapecio). A falta de dos jornadas para el final, la del viernes será la última oportunidad de entrar en las medal races del sábado en las que solo compiten los diez primeros de cada flota.

Los hombres imprimen emoción en su pelea por el título, con un podio provisional que tiene a los tres primeros metidos en tres puntos. El nuevo líder es el alemán reciente ganador de la Semana Olímpica Andaluza, Sebastián Koerdel, ganador de cuatro de las cinco pruebas disputadas el jueves por los mayores. Le siguen a uno y dos puntos el polaco Michal Polak (2,3,4,4) que retiene el primer puesto sub 23 y se pone a tiro del doblete, y el americano Noah Lyons (3,4,6) que pierde el primer puesto pero mantiene intactas las opciones. También cae del podio el olímpico polaco Pawel Tarnowski (5,5,3,5), ahora cuarto a ocho puntos del americano y con solo dos de ventaja sobre el holandés Johan Soe, segundo Sub 23, seguido en la general y la categoría por el olímpico español Nacho Baltasar con cuatro puntos más.

Entre las mujeres, a la noruega Tuva Oppedal (2,5,4) le sale una gran rival en la checa Katerina Svikova (3,2,4,5) después de verse obligada a descartar dos pinchazos. Oppedal sigue líder de la general y entre las juveniles pero le empata a puntos la checa con un mejor día. El tercer puesto a ocho puntos lo ocupa la alemana Theresa Steinlein (1,3,3,7,1), a quien la subida del viento la mete en el podio absoluto como segunda juvenil. Las tres abren brecha con casi veinte puntos de distancia con la siguiente, la estona Ingrid Puusta. No fue un buen día para la única española en esta flota, la balear Barbara Winao, que baja al vigesimotercer puesto de la general.

Las opciones siguen muy abiertas en la flota masculina Sub 19, donde se intercambian los puestos el polaco Igor Lewinski y el francés Tom Nicolle, nuevo líder tras valerse de un 3º y un 1º frente a un 12º, un 1º y un 4º que suma el polaco. Con cinco puntos más, el tercer puesto es para el polaco Maciej Debek (4,2,6) con la mínima ventaja sobre el francés Kylian Manhaval (5,5,5). Por su parte el windsurfista del RC El Candado, Antonio Medina, recupera cinco puestos en esta dura jornada y se sitúa decimonoveno de la general.

Las italianas siguen al frente de la flota de chicas Sub 19, donde ahora manda tras ganar las dos pruebas del jueves Carola Colasanto, seguida con dos puntos más por Linda Oprandi que suma un 3º y descarta la otra prueba, y Medea Falcioni, segunda en ambas, empatadas en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Muy emocionante va a ser también aquí el desenlace. Por su parte la española Azul Sánchez de Melilla sigue sexta por detrás de la italiana Francesca María Salerno y la francesa Faustine Gallic, cuarta y quinta con más de una decena de puntos del podio.

El polaco Gustaw Trybek (2,3,1) aguanta el primer puesto en la flota masculina Sub 17 y mete un punto más al holandés Finn Brull (3,2,2), segundo a tres puntos de distancia. Ambos se valen del descarte para seguir en el top, pero el mejor del día en esta flota ha sido el polaco Leon Jankowski (1,1,1,3) que sube al podio con seis y nueve puntos más que sus rivales. También retiene el primer puesto en Sub 15 el letón Viljams Preiss, que tiene ahora como principal rival al checo Burda Frantisek a más de veinte puntos de distancia. El primer español es Jorge Momparler de Javea en el vigésimo puesto.

Tampoco hay cambios en el top de las niñas, donde sigue líder la polaca María Rudowicz (2,1,2) que aprovecha este día para poner doce puntos entre ella y la húngara Hanna Simon (3,1,2,6), nueva en el podio, seguida con siete más por la española Martina Mantovani del RCN de Valencia que se vale de dos 5º y un 7º y descarta un fuera de línea para seguir tercera. Le sigue la primera Sub 15, puesto que ahora ocupa la polaca Kalina Szostek, seguida en la general y la categoría de su compatriota Julia Przybye con cinco puntos más.

El viernes, penúltima jornada, la organización repite estrategia y programa las primeras pruebas a partir de las 9:00 horas