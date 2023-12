Otro rival directo en Bahía Sur

Nuevo rival directo. Nuevo envite. Nueva prueba de fuego. Para cerrar el 2023, el San Fernando recibirá ante sus incondicionales en el estadio Iberoamericano de Bahía Sur al Alcoyano, un equipo en apuros, inmiscuido en los puestos bajos de la tabla clasificatoria, con serios problemas deportivos y con el agua cerca del cuello.

Pero ya lo deja claro el dicho 'ser mas duro que el Alcoyano'. Los equipos en apuros son, si cabe, más peligrosos porque su herida de muerte hace estar desesperado, porque este equipo en concreto ya es uno de los que saben lo que es sufrir en la Primera RFEF y porque ya ha estado muerto esta temporada y ha resucitado, sin olvidar que ha sido el único equipo que ha conseguido ganar en una plaza tan complicada como Málaga.

Por eso, precisamente, el equipo azulino no las tiene todas consigo. Los de Alfredo Santaelena son conscientes de la importancia de los puntos que se están disputando ante rivales directos. Aprendieron el pasado domingo que si un partido no se finiquita y se deja escapar, cualquier error, cualquier despiste, cualquier momento puntual te arranca lo que tienes y tanto trabajo te ha costado conseguir. El Baleares, sin duda alguna, fue una piedra de toque y de esos fallos, de esos puntos perdidos, también hay que aprender.

Se quiere cerrar el año sin mirar ni de lejos los puestos bajos de la clasificación, con los 23 puntos, esos que indican la mitad de lo que se quieren conseguir para salvar la categoría, en el zurrón y con el convencimiento de que el juego y las ocasiones proporcionan tres puntos que pueden ser vitales en el devenir del equipo en el futuro más inmediato.

En el aspecto meramente deportivo, el equipo de La Isla no anda con muchas preocupaciones, quizás la más importante sea la recuperación de Marcelo, que dio el susto ante el equipo mallorquín al abandonar el terreno de juego lesionado. Finalmente, el delantero tiene una sobrecarga en los isquios y se presupone que en un periodo de tres semanas estará en perfecto estado de revista para volver a estar disponible.

Por lo demás, el centrocampista Alfonso es el otro jugador que una semana más será baja debido a que sigue recuperándose de sus problemas musculares. Los demás componentes del plantel estarán al servicio de un Alfredo Santaelena, que trata estos partidos con sumo cuidado, conocedor de lo que dan o de lo que pueden quitar. En el aspecto positivo, destaca la recuperación total de Biabiany, que volverá, de esta forma, al once inicial.

Por su parte, el Alcoyano visita San Fernando sumido en mil y un problemas. De hecho, el equipo alicantino ha despedido a dos de sus hombres más importantes durante la semana, Sergi García y Campabadal. Ambos jugadores han sido titulares indiscutibles y parece que los problemas internos en el seno del equipo han pasado factura, sorprendiendo las dos bajas realizadas durante la semana.

De la misma forma, tampoco será de la partida otro hombre fijo en el once titular, José Lara, que por sanción se ha tenido que quedar en Alcoy. No cabe la menor duda de que la derrota que cosechó ante el Atlético de Madrid ha hecho mucho daño en el seno del equipo y que vendrá a SanFernando a resarcirse y a buscar no terminar el año entre los cinco equipos que dan con sus huesos en la Segunda RFEF.

La afición del equipo azulino volverá a estar con el equipo para despedir el año y no cabe la menor duda que el apoyo desde las gradas será esencial para conseguir tres puntos de oro y cerrar el año con una victoria.

Alfredo Santaelena: "El partido es muy parecido al que disputamos ante el Atlético Baleares"

El entrenador del San Fernando, Alfredo Santaelena, señaló sobre el partido que "es muy parecido al que disputamos en la mañana del pasado domingo ante el Baleares, con un equipo necesitado, con buenos jugadores y con la imperiosa necesidad de hacernos daño. Por ello, el equipo solamente se tiene que quedar con lo que hizo en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego ante el Atlético Baleares donde prácticamente se hizo todo bien, salvo en los últimos metros para aprovechar las ocasiones de gol que generamos. El partido tiene la lectura de la necesidad que tenemos ambos equipos de conseguir la victoria para terminar bien el año, con el hándicap de que nosotros jugamos en casa, con nuestra afición al lado y eso lo tenemos que aprovechar".