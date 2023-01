Otro mal resultado para el Cádiz CF Mirandilla, esta vez en el campo del colista

Sexta jornada del Cádiz CF Mirandilla sin ganar, que en esta ocasión cayó a manos del CD Utrera (2-1) en un encuentro condicionado por el primer gol y la expulsión del cadista Joaquín. No fue un buen encuentro de los gaditanos, que siguen cuesta abajo y sin frenos al haber sumado solo tres de los últimos 18 puntos en juego. El equipo está ya a tiro de la zona de descenso.

Hay que hablar de una primera parte marcada por dos momentos claves. Por un lado, el tempranero gol del Utrera que rompía muchos de los planes previstos por Alberto Cifuentes. Por otra parte, la expulsión de Joaquín por unas manos que, además, provocaban un penalti que ampliaban la cuenta de los sevillanos. Dos zarpazos de los que no se pudo recuperar el equipo visitante.

En una mañana lluviosa en el San Juan Bosco, el técnico del filial del Cádiz CF optaba por un once con bastantes ausencias y llamativas suplencias de Kikín y Álvaro Bastida cuando precisamente no era una jornada para ir sobrados de efectivos. Lo peor de un guión con cierto atrevimiento es que Carlos Valverde, en el minuto 8, situaba todo en contra de un equipo gaditano que sigue en caída libre.

Leves intentos en los siguientes minutos a cargo de Peru y en un mano a mano con posición escorada de Etta Eyong que no acierta a resolver. Entre una acción y otra, Reina, a la salida de un córner, estuvo a punto de elevar el drama cadista con el segundo gol. Y las cosas del fútbol, cuando Mady Diarra -en la mejor acción del Cádiz CF Mirandilla en la primera parte- pudo hacer el empate en una jugada muy suya que acabó con un tiro cercano a la escuadra derecha de Ayala, un ataque del Utrera dio paso a las manos de Joaquín. Segunda amarilla para el defensa argentino y un penalti que el ex cadista Rubén Cruz no desperdició para elevar el 2-0 al tanteador.

Cifuentes apuró los minutos finales del primer periodo para dar entrada a Luka Cveticanin en lugar de Etta Eyong, con idea de reajustar sus líneas de cara a una segunda parte que iba camino de ser larga y sufrida.

Sin embargo, no dio tiempo al personal a acomodarse en las gradas, tras el refrigerio del descanso, cuando en el 48' una buena contra precisamente de Cveticanin y Peru le puso rúbrica de gol Mady Diarra, para meter el miedo en el cuerpo a los propietarios del campo.

Las sensaciones en el segundo periodo no eran malas en los gaditanos pero realmente faltaba profundidad dentro de la complejidad de querer mandar en inferioridad numérica. Desde el banquillo cadista se aportaba aire fresco con el debut del catalán de 17 años Javirro y la entrada de Kensly, dos jugadores que sentaban a Jorquera y Peru. Pero el duelo del San Juan Bosco alcanzaba los 15 minutos finales con el 2-1 y un equipo de casa refrescando el once para ganar aire, conceptos y parar todo lo posible el juego.

El choque expiraba sin que las acometidas del Cádiz CF Mirandilla hicieran pensar en la posibilidad de un empate que hubiera tenido un grato sabor por el hecho de estar con diez hombres desde el 40'. Los de Cifuentes se quedaban en la orilla de sus aspiraciones ante un Utrera que no sufrió pero que tampoco se lanzó a por el gol de la sentencia, evitando asumir riesgos para ello, sabedor de la necesidad clasificatoria de quedarse con una victoria que le da vida y que complica la del filial, cada vez más cerca de la zona de descenso.

El próximo sábado, a las cuatro de la tarde, el filial cadista recibirá en las instalaciones de El Rosal al Antequera, actual líder del grupo 4 de Segunda Federación.