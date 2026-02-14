Punto para un Cádiz CF Mirandilla ambicioso en Chiclana (1-1)

El Cádiz CF Mirandilla firmó tablas (1-1) en su visita al Chiclana CF este sábado en el campo de Huerta Mata, en un encuentro competido y exigente en el que los amarillos mostraron madurez y ambición hasta el último suspiro. El empate llega después de que el filial tomara ventaja gracias al gol de Jose González.

Tras una primera mitad equilibrada, el filial dio un paso al frente tras el descanso y logró adelantarse en el minuto 60, culminando un buen tramo de dominio y presencia en campo rival. El tanto hacía justicia al trabajo del equipo, sólido en defensa y atrevido en ataque.

La reacción local llegó en el minuto 63 con el empate, obra de Cubero, pero el Mirandilla no perdió la compostura. Apenas cuatro minutos después, Héctor González dispuso de una clara ocasión para volver a poner por delante a los cadistas, reflejo de la determinación del equipo por ir a por los tres puntos.

En el 69' llegaron movimientos desde el banquillo con la entrada de Nico y Ngono por Arana y Marlon, buscando energía renovada para el tramo decisivo. El Mirandilla mantuvo la iniciativa, generando llegadas como el disparo lejano de Barroso en el 79' que se marchó desviado por poco.

En los minutos finales, el filial apretó con todo. La entrada de Abel dio un impulso ofensivo al equipo en busca del gol de la victoria, y también fue momento especial para Jack, que debutó con el Cádiz CF Mirandilla, sumando sus primeros minutos con la camiseta amarilla.