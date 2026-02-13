El Chiclana-Cádiz CF Mirandilla cambia de escenario

La 22ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación tiene este sábado, día 14 de febrero, un adelanto muy apetitoso con motivo del encuentro entre el Chiclana CF y el Cádiz CF Mirandilla (17:00 horas). La gran novedad del derbi gaditano es que se disputará en las instalaciones de Huerta Mata, ya que el estado del césped del Campo Municipal de Deportes no es el más adecuado para jugar al fútbol como consecuencia de las lluvias.

No tiene nada que ver el descanso de un equipo y el de otro. El de Alfonso Cortijo no juega desde el pasado 25 de enero, cuando empató (1-1) en el feudo del Sevilla C. Desde entonces tuvo que aplazar el Chiclana CF-Bollullos, por el pésimo estado del césped, y la pasada jornada fue una suspensión generalizada en el grupo X de Tercera, con motivo del temporal, y no pudo acudir a Lucena.

El filial cadista, sin embargo, tuvo que recuperar su partido contra el Conil (0-1) el pasado miércoles en las instalaciones de El Rosal, por lo que apenas tiene dos días para preparar el duelo provincia.

Un derbi al que llega mal el equipo de Francisco Cordero 'Rubio', que ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros (tres puntos de 18 posibles) y resiste clasificatoriamente por su gran inicio de Liga. Lo sucedido en el mercado de invierno con el trasvase de muchos de sus mejores jugadores al Atlético Sanluqueño de Juan Cala ha debilitado el proyecto amarillo, si bien es la apuesta elegida por los dirigentes.

La historia recoge que el Cádiz CF Mirandilla ha ganado solo una vez en partido oficial en feudo chiclanero en los últimos 21 años. Fue en la campaña 2015/16, en División de Honor Andaluza, cuando el filial se impuso 0-2. Los otros cuatro duelos en este tiempo se saldaron con dos empates y dos derrotas cadistas.