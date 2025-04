Penúltima oportunidad para el San Fernando

Se acaba la cuerda. Solamente quedan dos arreones, dos partidos, dos jornadas fundamentales para definir el futuro más inmediato de un San Fernando CD que está, más que nunca, contra las cuerdas, al que solamente le restan dos balas por disparar; de momento, la que tendrá este fin de semana, ante los suyos y contra el Juventud Torremolinos (este domingo a las 12:00 horas) y la del domingo que viene, en El Rosal, ante el Cádiz CF Mirandilla

Lo cierto, lo real, es que el equipo isleño depende, en estos momentos de si mismo y no tiene que mirar lo que hagan sus perseguidores, aquellos que se juegan los cuartos con los azulinos, más que de reojo. Pero no dejará de estar pendiente de lo que hacen el propio Cádiz CF Mirandilla, el Villanovense, que viene empujando fuerte, o el Xerez DFC, que disputa un derbi local que puede ser muy beneficioso para los isleños.

Pero todo pasa, en un principio, por hacer los deberes, y estos no son otros que la de doblegar, en el Iberoamericano de Bahía Sur, a un conjunto de los de arriba, de los que se juegan también los cuartos pero con otra perspectiva muy diferente, el segundo clasificado, el Juventud Torremolinos de Antonio Calderón, que si parecen remotas sus opciones de terminar en el ascenso directo, sí ha concretado que le dará continuidad a la temporada cuando termine la campaña regular en busca de estar el año que viene en Primera Federación. Curiosamente la situación en la que esperaban estar los de La Isla a principios del curso.

El partido es vital. El encuentro es a vida o muerte. Los tres puntos son más que definitivos y definitorios para, sobre todo, los isleños y, por ello, la entidad azulina ha planteado el choque como si de un partido de ascenso se tratara con la intención de que las gradas del estadio ubicado en el complejo de Bahía Sur registren la mejor entrada de la temporada y se convierta, de lleno, en el reclamado jugador número 12. La afición, como viene siendo habitual a pesar de la desastrosa campaña, volverá a responder y estará con el equipo. En un principio se han repartido 7.000 entradas y en caso de que todo el que lo haya adquirido vaya al campo, el colorido será especial.

Igualmente cabe señalar que la unificación de los horarios hará que se esté pendiente de los partidos de los equipos que están alrededor de los isleños en la tabla clasificatoria, en especial el derbi entre los dos Xerez, el encuentro del Villanovense en Linares o el Mirandilla en Almería.

En lo deportivo, destacar que Jaime Bugatto, que ha cambiado radicalmente la cara del equipo, pero que tiene pendiente el ratificar el buen juego con victorias y, sobre todo, goles, no podrá contar para el encuentro con un hombre vital en su esquema, el central Germán, que se lesionó en el calentamiento del partido en Estepona y no podrá ser la partida. Junto a él, tampoco estarán Carmona y Omar Santana, dos hombres que parece no tener tiempo para recuperarse en lo que resta de temporada.

Por otro lado, se está pendiente de saber si se podrá contar con el concurso de Marru, que tampoco pudo ser de la partida en tierras estepeñas y aunque parece haber trabajado con normalidad durante la semana con sus compañeros habrá que esperar hasta la misma mañana del domingo para saber si su participación es definitiva.

Así pues, el Iberoamericano, increíblemente, vivirá una nueva jornada histórica, esa que puede confirmar que el equipo isleño continuará otro año más en la Segunda Federación o por si el contrario se lo tendrá que jugar todo en el último partido de la temporada, en tierras gaditanas, dependiendo de otros equipos. Ver para creer.

Alineaciones probables

San Fernando CD: De la Calzada, Kike Carrasco, Cortijo, Sergi Barjuán, Manny, Juanma Escobar, Rafa de Vicente, Julio Iglesias, Marru o Lozano, Yerai y Vanderson.

Juventud Torremolinos: Javi Cuenca, Sergio Díaz, Javi Mérida, Dani Fernández, Edu, Cristobal, Alset, Fran Gallego, Camacho, Fran Castillo y Servetti.

Árbitro: García Rubio (castellano-manchego).

Campo: Iberoamericano de Bahía Sur (12.00 horas).