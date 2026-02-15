Muay thai: Carlos Coello, lesionado y camino del quirófano

Hay victorias que se celebran. Y hay victorias que se recuerdan para siempre. La de Carlos Coello en el CFN 6 de muay thai, celebrado en Cádiz, pertenece a la segunda categoría.

El gaditano alcanzó este fin de semana su combate número 90 con un triunfo épico a los puntos. Pero lo que convierte este resultado en algo extraordinario no es solo el rival, ni el escenario, ni el cinturón. Es lo que ocurrió en el primer asalto.

Coello se lesionó la rodilla en los primeros minutos del combate. Y aun así, lejos de rendirse, decidió seguir. Lo que vino después fue una demostración de lo que significa competir con el alma: cuatro asaltos más peleando prácticamente limitado, gestionando el dolor, adaptando su estrategia y tirando de oficio… pero sobre todo de corazón.

Tras el combate, el propio Carlos lo explicó con una sinceridad que emocionó al público: “En el primer asalto pienso que me he hecho daño en la rodilla porque se me ha ido… y desde entonces no he podido hacer casi nada en todo el combate. Me dolía muchísimo… incluso pensé que me iba a tener que retirar.”

Pero no lo hizo. “Con el cariño, con el calor de mi gente era imposible pensar en ello. He tirado de corazón… Si te falla una pierna, pues tienes otras cosas… y como último tienes el corazón.”

A partir del segundo asalto, el combate se convirtió en una batalla distinta: ya no era solo ganar. Era sobrevivir, resistir, pensar cada acción, minimizar el castigo en la pierna dañada y encontrar caminos alternativos.

Coello lo resumió así: “Estaba esperando dañarlo con el codo… esperando que él llegara para hacerlo fallar y no castigar más mi pierna… pensé que no podía salir, pero he podido conseguirlo". Y lo consiguió.

Con el público de Cádiz entregado, Carlos Coello cerró una actuación que ya forma parte del relato del CFN 6: una victoria de campeón lograda desde la adversidad, en uno de los momentos más duros de su carrera.

Las pruebas realizadas tras el combate confirman una lesión ligamentosa en la rodilla derecha, acompañada de una fractura trabecular y edema óseo.

Por este motivo, Carlos Coello pasará por quirófano el lunes con el equipo de Artromed en el Hospital Recoletas Dr López Cano de Cádiz, donde será intervenido por el Dr Nicolás Cachero y el Dr José Manuel Vilches, iniciando inmediatamente después el proceso de recuperación.

En una velada marcada por el nivel internacional del CFN 6, lo que quedó grabado en el público fue otra cosa: la imagen de un deportista que, cuando el cuerpo dijo basta, eligió seguir. Carlos Coello no ganó solo a los puntos. Ganó en algo más difícil: ganó con el corazón.