Muay Thai: Carlos Coello conquista su 'Cinturón Leyenda' en Cádiz tras un combate épico

La ciudad de Cádiz vivió el domingo 8 de febrero una noche histórica con la victoria del gaditano Carlos Coello en el combate estelar de Cádiz Fight Night 6 – Europa vs Tailandia, donde se impuso al tailandés Phet Phongan en un duelo exigente, tenso y cargado de emoción.

Coello, que disputaba su combate profesional número 90, no solo sumó un triunfo más a una trayectoria irrepetible, sino que además consiguió el reconocimiento especial de la velada: el “Cinturón Leyenda”, un título simbólico creado como homenaje a su carrera y a su impacto en el Muay Thai español.

Un inicio cuesta arriba

Lejos de ser un combate cómodo, la pelea se torció desde el principio. En el primer round, Coello sufrió un momento crítico que condicionó el desarrollo del enfrentamiento, con lo que podría ser una fractura o lesión en el ligamento externo desde los primeros intercambios.

Los comentaristas de la retransmisión destacaron rápidamente que el gaditano no estaba moviéndose con normalidad y que, pese a ello, decidió seguir adelante, adaptando su estrategia a una situación física claramente adversa.

A partir de ahí, el combate se convirtió en una batalla de oficio, corazón y resistencia.

Experiencia y respeto

Con el paso de los asaltos, Coello fue creciendo, encontrando su distancia y gestionando el combate con la inteligencia táctica que le caracteriza, ante un rival tailandés duro, con ritmo y sin regalar un segundo.

La pelea mantuvo la tensión hasta el final, y cuando se confirmó el triunfo del gaditano, el pabellón estalló: Cádiz no solo celebraba una victoria, sino un capítulo más en la historia de uno de sus grandes referentes deportivos.

Las palabras de Coello

Tras el combate, Carlos Coello compartió un mensaje directo y emotivo en sus redes sociales, donde dejó claro que esta noche iba mucho más allá de un resultado:

Orgullo por pelear en casa , en Cádiz, con su gente.

, en Cádiz, con su gente. Gratitud hacia quienes le acompañan desde el inicio de su carrera.

hacia quienes le acompañan desde el inicio de su carrera. Y una idea repetida con fuerza: lo que significa resistir, adaptarse y ganar cuando el combate se pone realmente difícil.

En la entrevista posterior al combate, Coello también insistió en el carácter especial de esta velada, remarcando el valor simbólico de disputar este duelo en su ciudad, en una noche que para él era tanto un reto deportivo como un momento personal.

Una carrera única

Carlos Coello continúa consolidándose como uno de los nombres más grandes del Muay Thai español y europeo. Su victoria en Cádiz, además, refuerza el mensaje que dejó la pelea: la leyenda no se construye solo ganando, sino ganando cuando todo se complica.

Y en esta ocasión, con una posible lesión desde el primer asalto, Coello volvió a demostrar por qué su nombre ya forma parte de la historia del deporte.