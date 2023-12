Todo listo para despedir el año en la Bahía de Cádiz

Se levanta el telón por última vez en este año 2023 en aguas de la bahía gaditana, donde entre este miércoles día 27 y el sábado 30 tendrá lugar la veinte edición de la regata de Año Nuevo para cinco grandes clases. Tras varios días de entrenamiento y una jornada previa reservada a mediciones y papeleo, el jueves 28 será el día que arranquen las pruebas clasificatorias de la regata que rinde homenaje por decimoquinto año consecutivo a la memoria del que fuera entrenador de las andaluzas Blanca Manchón y Marina Alabau, el recordado Kim Lythgoe. Además de los títulos absolutos en todas las clases y categorías, los anfitriones buscarán también la victoria que les lleve a levantar las copas autonómicas.

La 20ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe está abierta a las clases Raceboard, Techno, 420, ILCA 4 y las clases olímpicas iQFOil, ILCA 6 femenino e ILCA 7, cada una de ellas poniendo en juego los títulos en diferentes categorías de edad. La Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) son los organizadores de esta regata con la que la bahía gaditana despide el año a pleno rendimiento.

La clase iQFOil contará con la número dos del mundo, la andaluza Pilar Lamadrid, recién llegada de Lanzarote de los iQFOil Games y en plena preparación del mundial que a buen seguro dará el pasaporte olímpico a la windsurfista del CN Puerto Sherry. Entre los hombres, la emoción está servida por ver qué depara la competición entre pesos pesados como el actual campeón de España de Funboard, Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry), Aurelio Terry del CN Sevilla, el malagueño Ángel Medina (RC El Candado) estrenando categoría y rivales, al igual que Alejandro Arauz (CN Puerto Sherry) proclamado tercero mejor del mundo en la clase Techno Plus, o el windsurfista y entrenador, Borja Carracedo del CN Sevilla, hijo del añorado entrenado, Ricardo Carracedo. Entre los más jóvenes, no faltará el subcampeón del Mundo de iQFOil Sub 17 compitiendo ya en la categoría Sub 19, el malagueño Antonio Medina del RC El Candado

En la clase Raceboard, destaca el windsurfista del CN Sevilla, Daniel Sánchez, que compite como senior tras conseguir los títulos de campeón de España, de Europa y del Mundo en Sub 23, el vigente campeón de España absoluto y máster y subcampeón del mundo y de Europa, Curro Manchón representando también al náutico hispalense, como su madre, la veterana María Antonia Domínguez, encumbrada este año como campeona de España y subcampeona del mundo y de Europa, o la joven del CN Puerto Sherry, Laura Béjar, campeona de la Copa de España de Techno Sub 17.

En Techno Sub 15 la gran favorita es Olivia Sánchez del CN Sevilla, actual campeona de la copa de España, subcampeona del Mundo y tercera de Europa en la categoría Sub 13. Y hablando de favoritos, en la clase 420, todas las miradas estarán puesta en los campeones de España, la tripulación del CN Puerto Sherry formada por Pepe Medel y Pablo Fernández, y Josete Ruiz recién llegado de la Christmas Race de Palamós, donde el regatista del CN Puerto Sherry conseguía el título Sub 19 junto a Vicente Hernández, haciendo tandem esta vez con el que fuera campeón del mundo en el año 2022, Carlos Flethes.

En la organización de la regata, la Federación Andaluza de Vela cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, y pone en marcha una compleja maquinaria que emplea a más de una treintena de personas entre comités de mar y tierra, marinería y seguridad.

Llega ya la hora de la verdad para la última gran cita del año en aguas gaditanas, con la primera salida prevista este jueves a partir de las 13:00 horas. Para el estreno la previsión es de vientos suaves.