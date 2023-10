El líder, un test temible en el Iberoamericano de Bahía Sur

Por su parte, el Castellón ha llegado a La Isla prácticamente con todos sus efectivos disponibles a excepción de Sergio Moyita que no pudo viajar a San Fernando al continuar con su lesión. Por lo demás, los que están haciendo una temporada sobresaliente, los que comandan la clasificación, los que han ilusionado a los de Castalia por su juego, con una presión casi asfixiante al rival en su terreno de juego y por su gran resolución en los metros finales, no en vano es, igualmente, el equipo más goleador del grupo con 25 dianas.

Los otros dos hombres con los que no podrá contar el técnico azulino son con el central Carlos Blanco y con el delantero Ángel Sánchez. Ambos jugadores no pudieron ser de la partida la pasada semana al arrastrar molestias que no han mejorado en el transcurso de la presente y, por ello se unirán a Alfonso en la lista de descartados.

Santaelena: "Nos medimos a uno de los rivales punteros del grupo"

El técnico del equipo azulino, Alfredo Santaelena, señalaba sobre el partido ante el Castellón que "a nadie se le escapa que es un partido difícil, complicado, exigente, no en vano nos medimos al equipo que comanda la clasificación y eso no es por casualidad. El Castellón tiene claro a lo que juega, lo que pasa es que nosotros también tenemos claro donde podemos hacerle daño y buscaremos esas opciones que tenemos. Es un partido de mucha exigencia y donde en cualquier despiste, en cualquier error, te pueden penalizar, por eso trataremos de no dar opciones al rival y no cometer fallos. Esperemos que la afición esté con nosotros, sabemos que es una incongruencia que el partido tenga el mismo horario que un choque tan grande como es el Madrid-Barça, pero también somos conscientes de que los incondicionales están con su equipo y que sentiremos el calor desde las gradas", afirmaba Alfredo Santaelena en la previa del partido.