La indignación de la directiva del San Fernando CD no disminuye

El enfado en el seno del San Fernando CD por la reciente decisión de la Real Federación Española de Fútbol de que solo los cuatro primeros clasificados de cada grupo de Segunda División B disputen el play-off exprés destinado a seleccionar los nombres del cuarteto de equipos que subirán a la categoría de plata no cesa. Es más, la junta directiva hizo público el sábado por la noche un comunicado oficial con seis puntos, de contenido bastante similar a las declaraciones realizadas el jueves a Diario de Cádiz por el presidente de la entidad azulina, Manuel Gómez Fontao Noly. El contenido íntegro del referido comunicado figura a continuación:

"Una vez aprobada el viernes por la Comisión Delegada de la RFEF la propuesta relativa a las competiciones no profesionales que establece finalizar las fases regulares de las competiciones federativas de ámbito estatal sin descensos, así como disputar una fase final o play-off en formato exprés, la junta directiva del San Fernando Club Deportivo, reunida el sábado en sesión extraordinaria por vía telemática, acuerda y desea manifestar lo siguiente:

1. Que la salud siempre ha sido una prioridad para este club y su directiva, prevaleciendo sobre cualquier otro motivo a la hora de tomar cualquier determinación.

2. Que la decisión de dar por finalizada la competición deportiva dice haber sido tomada teniendo en cuenta la información y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes en atención a la evolución de la pandemia y, sin embargo, se plantea la celebración de un play-off de ascenso exprés entre equipos de nuestra misma categoría. Lo que entendemos es incomprensible y una clara incongruencia.

3. Que también resulta incongruente que, una vez dada por finalizada la fase regular, se determine que haya ascensos de categoría pero no descensos. Este hecho supondría una alteración manifiesta de las reglas del juego y de las normativas que rigen la propia competición, debiendo recordarse que sólo pueden ser modificadas antes del inicio de la misma. Esta decisión implicaría un aumento de los equipos y, de ser llevada a cabo, además de vulnerar la reglamentación vigente, ocasionaría un auténtico caos en la Segunda B y la Tercera División, con la creación para la temporada 2020/2021 de nuevos grupos y subgrupos en dichas categorías, lo que haría aún más difícil, si cabe, el salto al fútbol profesional por motivos tanto económicos como deportivos.

4. Que no se entiende el argumento de que no se produzca el descenso de categoría de ningún club porque aún faltaban por disputarse 30 puntos de la fase regular y, sin embargo, dicho argumento no se haya tenido en cuenta para los equipos que se encontraban disputando entrar en zona de play-off para el ascenso.

5. Que las propias normativas de la competición, dictadas por la RFEF, indican que no podrá haber ni vencedores ni vencidos hasta que se complete la fase regular, esto es, tras la disputa de las 38 jornadas, y que en un caso excepcional (como el actual) se podrá acordar la finalización de la competición y, por tanto, su nulidad; pero en ningún lugar se refleja que improvisadamente se puedan modificar los diferentes sistemas de ascenso y descenso de categoría una vez iniciada la propia competición.

6. Que ante esta decisión arbitraria que vulnera las normas de la propia competición y que perjudica gravemente al San Fernando Club Deportivo y a sus socios y aficionados, se comunica que esta entidad recurrirá la resolución arriba indicada una vez le sea notificada, utilizando cuantas acciones extrajudiciales o judiciales considere oportunas, defendiendo el respeto a sus derechos como club".