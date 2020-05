El San Fernando, en pie de guerra

No ha sentado nada bien, pero nada, la decisión que parece haber tomado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que solamente los cuatro primeros clasificados jueguen unos play offs exprés para dilucidar el ascenso. Eso deja fuera de cualquier posibilidad al San Fernando CD, un equipo que tenía todas las del mundo, por el calendario y por el estado de forma en el que se encontraba en el momento del parón por el Covid-19.

La familia azulina era un clamor en contra de la decisión y tanto la directiva, como el cuerpo técnico, como los jugadores reclamaban la posibilidad de que esos play offs fueran para los ocho primeros clasificados, al menos, y no solamente para los cuatro, más teniendo en cuenta que los isleños se encontraban a tres puntos del cuarto, en clara línea ascendente, siendo determinante el último cuarto de la temporada y teniéndose que enfrentar a dos de los equipos que ostentan esas plazas. Y quitando, de lleno, que los azulinos habían conseguido doblegar hasta el momento a los otros dos clasificados si hubiese empate a puntos y que las igualadas en las visitas a Cartagena y Marbella le otorgaban, igualmente hasta la fecha, mejor gol-average quedando pendiente los partidos en el Iberoamericano de Bahía Sur.

Manuel Gómez Fontao Noly, presidente azulino era claro al sentenciar que "es una injusticia", principalmente por "el calendario que nos restaba en los diez partidos por disputar", añadiendo que "teníamos muchas ganas y estábamos tremendamente preparados para afrontar lo que viniese deportivamente hablando". El mandamás azulino sentencia que "hay muchos clubes que están en nuestra situación y estamos juntos, trabajando con nuestros respectivos abogados de cara a para buscar una solución legal a esta decisión".

Lo que sí tiene claro es que "nosotros vamos a recurrir" porque "nos queda el derecho al pataleo, por lo menos". Y es que no se entiende que "equipos sin jugar no desciendan y otros asciendan jugando. Es no tener el mismo rasero para jugadores que están realizando su trabajo, que se han esforzado como nadie puede imaginarse durante estos dos meses en sus domicilios y que se les ha cortado de raíz todas las ilusiones".

Noly ha hablado con los jugadores y "están muy afectados por la decisión que se ha tomado y es normal que sus sueños se hayan desvanecidos, aunque la segunda reacción ha sido el seguir trabajando mientras que haya un ápice de posibilidad de poder disputar lo que resta de temporada".

Manuel Gómez 'Noly' | Presidente del San Fernando "O suspendes al completo la temporada, cosa que está registrada, o la terminas sin chapucear a tu antojo"

Para él, lo que no es normal es que "se modifique, a su criterio, una temporada, que está encuadrada en una normativa, que no se puede vulnerar. O suspendes por completo la temporada, cosa que si esta registrada, o la terminas, pero no chapuceas con ella y decides a tu antojo quién juega o no".

Y ahora quedan preguntas en el aire. ¿Cuándo comenzará la temporada venidera? "Si se juegan los play offs en el mes de julio, tendrás que parar en agosto y empezar la pretemporada en septiembre. Entonces -continua el rector del equipo azulino-, ¿cómo voy a pagar yo a los jugadores lo que tienen estipulado en el contrato, si éste es de julio a junio y resulta que en julio y agosto no van a trabajar? Es que todo es complicado y difícil de resolver, por ello que los clubes implicados estemos en continua reunión con nuestros abogados y los de AFE".

Lo que si tiene claro es que "nosotros vamos a gritar, nosotros vamos a pelear hasta el final, nosotros no nos vamos a dar por vencidos porque estamos en nuestro derecho y porque no nos pueden romper las ilusiones de esta forma".

Ese es el sentir del presidente, de la familia azulina, que ha acogido la decisión con mucho dolor y con ganas de no dejar las cosas así. Los próximos días se dictará la sentencia.