Iñaki Williams le da el pase al Athletic en el minuto 96 (1-2)

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.

Mestalla se volcó con la Copa desde el principio. Miles de valencianistas recibieron el autobús del Valencia en su llegada al estadio para disputar una eliminatoria a la que Carlos Corberán salió con su once titular, con los cambios de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo y Sadiq Umar en ataque.

Sin embargo, Ernesto Valverde revolucionó su alineación. Del once de gala del Valencia, a uno poco reconocible del Athletic. El técnico sorprendió a propios y a extraños con Urko Izeta en la punta de ataque y con el debut de Monreal.

El partido comenzó con ritmo y ambos equipos queriendo llevar la iniciativa. El Athletic lo intentaba a través de centros al área y el Valencia, con un juego directo por las bandas, donde Rioja intentaba hacerse fuerte y tuvo la primera ocasión con un chut que mandó directo a las manos de Padilla.

Poco a poco, el equipo blanquinegro comenzó a tener más posesión. Además de por las bandas, los de Corberán también llegaban al área bilbaína con pases largos a Sadiq, que ganaba los duelos pero perdía claridad en la definición.

Autogol y después gol de Sadiq

Tras unos buenos minutos del Valencia, llegó la reacción del Athletic. Nico Serrano probó con un disparo lejano que despejó Dimitrievski, pero en el minuto 26 Sadiq se marcó en propia meta al rematar una falta de Rober Navarro.

El Valencia no se vino abajo y siguió buscando el empate. Sadiq falló una clara ocasión tras un centro de Rioja, pero en el 35 se redimió aprovechando un error de Padilla, que no blocó un balón sencillo, para igualar el marcador.

Antes del descanso, ambos equipos buscaron el gol sin éxito y el primer tiempo terminó con empate a uno.

Tras la reanudación, el Valencia salió mejor. Antes del 60, Copete cayó lesionado y entró Tárrega, mientras Hugo Duro sustituyó a Sadiq. El Athletic también movió el banquillo con Yuri y Guruzeta.

Penalti fallado por Jauregizar y gol al final

Nico Serrano volvió a intentarlo desde lejos y el Valencia empezó a perder el control del balón. Con el partido más abierto, entraron los hermanos Williams y llegó el penalti cometido por Tárrega, pero Dimitrievski sostuvo al Valencia al detener el lanzamiento de Jauregizar.

El conjunto local se reactivó y tuvo una gran ocasión de Hugo Duro, pero el desenlace fue cruel. En el minuto 96, Iñaki Williams, asistido por Nico Williams, marcó el gol decisivo. El rugido de los Williams silenció Mestalla y llevó al Athletic a las semifinales.