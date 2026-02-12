Grata experiencia para los deportistas de Afanas La Janda

Presencia gaditana en el Campeonato de Europa de Exhibición de Kárate, donde han tomado parte deportistas de Afanas La Janda después de su gran papel en el Campeonato de España, cita en la que se proclamaron campeones.

Por parte de Afanas La Janda han acudido a París los siguientes deportistas: Ainhoa Verdejo, Inmaculada Macías, Zobeida González y Pilar Neira, de Medina Sidonia; Juan Antonio Corbacho, de Benalup-Casas Viejas; y Estefanía Sevillano, de Paterna.

Todos recibieron medallas en forma de accésit y a partir de ahora se preparan para el Campeonato de Andalucía, que tendrá lugar en marzo en Sevilla, así como para el Campeonato de España, previsto para el mes de mayo en Madrid. Más lejos en el tiempo queda el II Campeonato de Europa, que en esta ocasión será en Barcelona.