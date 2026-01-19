Reconocimiento a cuatro jóvenes deportistas de Afanas-La Janda

Cuatro jóvenes y usuarios de la Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias (Afanas- La Janda), una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre otros objetivos defender los derechos y ofrecer servicios a personas con discapacidad intelectual y sus familias, cubriendo desde atención temprana hasta centros ocupacionales y residencias, trabajando por la inclusión social, han sido recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Medina Sidonia por los éxitos obtenidos en los XIX Campeonatos de España de Karate celebrado en Barcelona. Los títulos obtenidos en Barcelona, les permitirá competir en el Europeo que se disputará en París el 30 y 31 de enero.

Los cuatros deportistas que se proclamaron campeones y subcampeones en la ciudad Condal fueron Ainhoa Verdejo, campeona de España; Zubeida González, campeona de España; Inmaculada Macías, subcampeona de España; y el paternero José Francisco Romero, tercero en el pódium nacional.

El cuarteto compitió en la modalidad de Nihon Tai Jitsu, arte marcial japonés moderno, enfocado en la defensa personal eficaz, que integra técnicas de golpeo, luxaciones, proyecciones y control para neutralizar agresiones de cualquier tipo, incluyendo armas, con el mínimo esfuerzo. Es un sistema completo que abarca diferentes distancias y se basa en la adaptabilidad, utilizando principios como el Tai Sabaki (esquiva) y los Atemi Waza (golpes) para desequilibrar al atacante y controlarlo proporcionalmente, promoviendo el respeto y la no violencia.

Estos jóvenes, acompañados por el gerente y la trabajadora social de Afanas-La Janda, Sergio Chamorro y Tania Collantes, fueron recibidos por la primera teniente de alcalde, Maribel Gautier, y el concejal de deportes, José María Bancalero.

Posteriormente en el salón de plenos cada uno de ellos recibió su placa reconociendo el esfuerzo realizado en estos campeonatos y por llevar el nombre de la provincia gaditana a lo más alto del deporte para discapacitados.