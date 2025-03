Enésimo despropósito del San Fernando, que pierde ante el colista (0-1)

Esto no funciona. Y lo peor es que no se le ve remedio. El San Fernando es un cúmulo de despropósitos y cuenta sus actuaciones por bochorno. Ante el colista, el Don Benito, ese equipo que no había ganado ni un solo partido en toda una vuelta, que solamente había conseguido cuatro empates y que no conseguía un triunfo desde su enfrentamiento ante el San Fernando en casa, ese que terminó con la era Iriondo, volvió a caer de manera estrepitosa.

Y lo malo no es la derrota en sí, porque los resultados de los equipos implicados resultaron beneficiosos. Lo malo es la sensación de un equipo que parece estar muerto, que no cree en él, que no tiene plan establecido, que no crea peligro alguno y que minimiza sus actuaciones. Las sensaciones, los resultados y el juego del San Fernando presagian lo peor y las cinco jornadas que restan para la conclusión pueden ser un verdadero infierno. De momento, y gracias, se está en play-out, pero lo cierto es que la cosa pinta francamente mal.

Ante el Don Benito, un equipo virtualmente descendido, con una nefasta trayectoria, se volvió a poner en liza las carencias de un San Fernando que, en muchos momentos, no se sabe a lo que juega, que tiene un fútbol ramplón, con poca intensidad en ataque, con nula resolución y con unas ideas muy alejadas de lo que significa mandar en un partido, argumentar tu juego o ser resolutivo.

El desarrollo del juego azulino se limita a buscar pelotazos desde la banda sin tener claros rematadores, con poca elaboración y, de esta forma, sin conseguir vencer en las segundas jugadas, es imposible crear más peligro que el que se creó en la primera mitad, apenas tres acciones, que ni siquiera fueron exclamadas con una cierta sorpresa desde las gradas.

Por eso, en la primera mitad aparte de un centro de Kike Carrasco al corazón del área que no encontró a compañero en el 6’, un disparo de Carmona a las manos de Sebas Gil, en el 13’ y un disparo en semifallo de Julio Iglesias que el cancerbero extremeño mando a córner, en el 36’, poco más se dio de sí. La primera parte fue ramplona y, en muchas ocasiones, aburridas para el respetable.

Y en la segunda llegó la puntilla. Si Macías, en el 47’ obligó a Sebas Gil, un minuto después, Oussama anduvo en el campo del equipo isleño como Pedro por su casa, aprovechó un nuevo fallo defensivo, y condujo hasta encontrar el punto de golpear y tumbar a un equipo a la lona, de donde nunca se levantó.

Lo peor es que entre los gritos de desaprobación del respetable, un minuto después del tanto visitante, De la Calzada, in extremis como nos tiene acostumbrado jornada tras jornada, hizo la mejor parada de la tarde a un remate en solitario y a bocajarro de Rosón que era, claramente, el cero a dos.

Es cierto que los isleños lo intentaban. Pero sin pies, ni cabeza. Desorganizados, sin rumbo, sin ideas y solamente envueltos en ineptos centros que nunca conseguían romper la zaga de un equipo que si ha mostrado algo durante la temporada es vulnerabilidad.

Los minutos fueron cayendo como losas y los isleños no encontraban, en ningún momento la manera de romper una zaga que parecía infranqueable, pero mucho más por demérito de los locales, que por acierto de los visitantes.

Con ello, los nervios se iban apoderando de un equipo que parecía, por momentos y ante la desaprobación de los suyos, que las ideas brillaban por su ausencia. Aunque Vanderson la tuvo en el 95’ y Manel Martínez en el 96’, todo estaba dictado para sentencia y finalmente se consumó el desastre, ese que se veía venir, por el juego desarrollado, y a excepción del partido ante el Almería B, hace muchas jornadas y que deja al San Fernando en una situación complicada y no solamente en el apartado de puntos y clasificación, sino por la sensación de que éste equipo, en estos momentos, no le gana a nadie. Habrá que esperar que haya decisiones que hagan dar la vuelta a la tortilla pero, por ahora, ésta parece quemada.

Ficha técnica

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona, Cortijo, Germán, Macías, Arnedo (Yerai, 59’), Rafa de Vicente (Omar Santana, 76’), Kike Carrasco (Marru, 59’), Álex Lozano (Manel Martínez, 70’), Julio Iglesias y Vanderson.

Don Benito (1): Sebas Gil, Mario Sánchez, Lolo Pavón, Javi Tapia, Matheus, Antonio Ponce, Rosón (Inasch, 61’), Iturraspe (Cabral, 81’), Dabo (Razvan, 68’), Antonio Vera (Erik Aguado, 61’)y Oussama (Dani Salas, 81’).

Árbitro: Cubas Torrás (balear). Mostró cartulinas amarillas por parte del San Fernando a Germán, Kike Carrasco y Omar Santana, mientras que por parte extremeña la vieron; Oussama y Lolo Pavón.

Gol: 0-1 (48’) Jugada individual de Oussama que se escora a la izquierda y bate a De la Calzada de tiro cruzado.

Incidencias: Unos 1.800 espectadores en el Iberoamericano de Bahía Sur, que presentó un terreno de juego en muy buenas condiciones. Tarde soleada y de levante. La afición recibió y despidió al equipo con gritos de desaprobación, algunos de ellos dirigidos al palco.