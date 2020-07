El difícil adiós de Christian Arco, portero del filial del Cádiz CF

Un sabor agridulce ha marcado la despedida de Christian Arco como portero del Cádiz B con vínculo directo hacia el primer equipo. El granadino fue uno de los canteranos seleccionados por Álvaro Cervera para la vuelta del trabajo tras el confinamiento, pero ese papel no varió el planteamiento inicial del club para renovarle.

Christian Arco aterrizó en el proyecto del Cádiz B en el verano de 2018. Su último equipo había sido El Ejido 2012, aunque cuando le llegó la propuesta amarilla ya se había comprometido con el Socuéllamos. Un acuerdo que anuló para recalar en el filial cadista. Dos campañas y un ascenso a Segunda B y una permanencia el año de la pandemia. Además, su cercanía con el primer equipo ha provocado que haya vivido en primer persona el ascenso a Primera.

La edad de Christian (25 años) ha sido el principal problema para que la entidad no le haya dado continuidad en su segundo equipo, pero tampoco ha contemplado una renovación y que saliera cedido. En mayo se puso a las órdenes de Cervera, asumiendo todo el protocolo de LaLiga, y ha estado hasta el final de la competición aunque nunca formó parte de la lista definitiva de 23 jugadores. Con la lesión de David Gil, Juan Flere -el otro portero del filial- le ganó la batalla cada jornada. Arco abandona el Cádiz sin haber debutado con el primer equipo.

Ha existido cierto paralelismo en la situación de Marcos Mauro y la de Christian Arco, ya que los dos han estado trabajando en pos del ascenso sabiendo que sus horas como cadistas estaban contadas. Sin embargo, el defensa argentino ha logrado finalmente ese contrato de renovación que no le llegó al portero.

El cancerbero granadino ha recurrido a las redes sociales para despedirse de su ciclo en el club. "Toca poner fin a una de las mejores etapas de mi carrera deportiva. Han sido solo dos años, pero lo suficiente para enamorarme tanto del club como de la ciudad y su gente. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, técnicos, cuerpo médico y empleados del club por hacerme sentir como en casa desde el primer día que llegué. Y por supuesto, no quiero olvidarme de la afición, esos que nunca nos han fallado y que siempre han estado con nosotros, vosotros hacéis aún más grande a este club. Por último, acordarme de las maravillosas personas que me ha dado la posibilidad de conocer durante este tiempo. Una vez más, gracias por todos y, ¡¡Viva Cádiz!!"