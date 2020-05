Permanencia justa para el filial del Cádiz CF

La temporada ha tenido altibajos en el equipo de Pavón, si bien es cierto que nunca destacó en exceso por arriba ni preocupó por abajo. Se ha movido en fases ganadoras y otras no tanto. Quizás el sello lógico para un conjunto joven y con poca experiencia que ha encajado alguna que otra derrota más por pagar la novatada que por méritos del adversario de turno.

Además del objetivo resultadista y clasificatorio, hay que reseñar el salto dado por Sergio González y Javi Navarro, quienes esta campaña han estado más próximos al primer equipo que al filial. Un plantel profesional con el que también jugaron en Liga o en Copa del Rey los canteranos José Antonio Franco, Saturday, Javi Duarte y Sergio Pérez. Nieto fue convocado en una ocasión pero no llegó a jugar y Christian Arco es un habitual en el trabajo a las órdenes de Álvaro Cervera.

La primera temporada del Cádiz B como equipo de Segunda División B será recordada por haber alcanzado uno de sus objetivos, la permanencia, en una campaña que nunca acabará en el terreno de juego como marcaba el calendario. La alerta sanitaria por el Covid-19 partió en dos un curso que a los amarillos les asegura seguir en la categoría. Se lo habían ganado sobre el verde pero también lo hubieran logrado por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de concluir una temporada accidentada en la que no habrá descensos en Segunda B.

La plantilla del Cádiz B irá tomando forma en las próximas semanas a la espera de lo que suceda con el primer equipo y de conocer la fecha del arranque de la temporada de una Segunda B que la campaña venidera contará con casi 100 equipos divididos en cinco grupos. El plantel de jugadores que tendrá a su cargo Juanma Pavón, quien tiene contrato en vigor y ha acumulado méritos de sobra para seguir, tendrá que ir cerrándose con los que siguen, los que no, la llegada de caras nuevas y la subida de otros desde los escalafones inferiores. A todos ellos hay que sumar la vuelta de futbolistas cedidos como Seth Vega y Jordi Tur, para los que también ha acabado de forma prematura el curso al no tener opciones de disputar el play-off exprés. Seth Vega recaló en el mercado invernal en la SD Ejea, conjunto aragonés con el que ha jugado siete encuentros -seis como titular- sin ver portería en un mal año para el atacante porque tampoco marcó con el filial amarillo. Jordi Tur salió en enero para reforzar al Córdoba, un histórico que se ha quedado a las puertas de jugar la fase de ascenso. Al ibicenco le ha ido mal porque ni siquiera ha podido debutar de blanquiverde, en un proyecto que acabó con cambio de entrenador y en el que no encontró sitio desde su llegada.