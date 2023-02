La grave crisis del filial del Cádiz CF, frente al Mar Menor

Situación límite la que vive el Cádiz CF Mirandilla, que este domingo (12:00 horas) visita al Mar Menor después de diez jornadas consecutivas sin ganar y en puesto de descenso a Tercera. El filial no reacciona y su dinámica tan adversa parece no tener fin. Situación límite también para Alberto Cifuentes, ya que si el equipo no empieza a reaccionar, ya se sabe lo que dice la ley del fútbol en estos casos. El club no puede ni debe permitir que su segundo equipo descienda a la quinta categoría nacional.

Alberto Cifuentes analizó en rueda de prensa el duelo: "Es un campo de césped artificial con un equipo muy veterano, con un cambio de entrenador y que sabe a lo que juega. Es un partido difícil porque somos un equipo muy joven y en esa picardía de partido nos ganan, pero nosotros vamos a poner nuestras notas de contundencia y efectividad para conseguir la victoria".

Semana de trabajo. "Las sensaciones en el partido del Cartagena fueron muy buenas, pero no el resultado porque el empate se nos quedó corto. La semana ha sido buena pero hace mucho viento y las sesiones son difíciles de llevar: los balones se mueven, el material se vuela... El tiempo ha lastrado un poco las sesiones".

La baja de Kikín complica el lateral derecho. "Ha vuelto a lesionarse. Es un futbolista que está en un proceso de cambio y ha tenido muchos minutos con mucha exigencia. Quizás nos hemos acelerado con él por esa necesidad de ponerle. Los entrenamientos son de ritmo muy alto y le han pasado factura. Tenemos a gente ahí que lo va a hacer muy bien y puede aportarnos mucho".

Partido de áreas. "Va a ser un partido de mucha efectividad en las áreas. Seguramente haya mucho juego directo y hay que estar bien en las segundas jugadas. Hay que ser muy contundentes y defender bien las situaciones que se nos den para intentar luego ser efectivos arriba".

La expedición del Cádiz CF Mirandilla se desplazaba este sábado y la convocatoria está compuesta por los siguientes jugadores: Nando, Rubén Domínguez, Genar, Adri Salguero, Joaquín, Carlos García, Curro, Bastida, Dani García, Etta Eyong, Moussa, Mady Diarra, Rafa Llorente, Kensly, Peru, De la Rosa, Mwepu y Javirro.