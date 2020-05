El deporte base, ¿para qué fase?

El proceso de desescalada de la crisis del coronavirus avanza por provincias de manera satisfactoria. Los datos permiten pensar que Cádiz entrará en la fase 2 este próximo lunes día 25. La vuelta a la normalidad, en realidad a la nueva normalidad, va tomando forma. Muchos sectores y actividades vislumbran la luz al final del túnel. El deporte, también. ¿Pero qué pasa con la cantera?

Seis clubes gaditanos de polideportivo analizan la situación pasada, presente y futura de sus equipos de escuela desde la preocupación que despierta la inactividad de sus niños y jóvenes, y con la incertidumbre de un horizonte que no contempla fechas para ellos. Cádiz CF Virgili y Cádiz FS, en fútbol sala; CB Cádiz Gades y Cimbis, en baloncesto; Amigos Cádiz, en voleibol, y Atlético Portuense, en rugby, radiografían el difícil momento del deporte base.

Cádiz CF Virgili

Pablo Isorna, presidente del Cádiz CF Virgili, observa la problemática desde la perspectiva de un conjunto senior de referencia y que es y será la principal apuesta de la entidad. “El presente de nuestros equipos femenino, juvenil, cadete e infantil es la inactividad, y el futuro, incierto”, confiesa.

Proyectos para conservar lo que hay. “No queremos dejar esos equipos, mantenemos contacto con otros clubes, asociaciones y colegios para buscar acuerdos de filialidad o cooperación. El tema económico es fundamental y no tengo claro que vaya a ser viable que sigan en nuestra estructura como hasta ahora. Estamos estudiando soluciones para que Cádiz no se quede sin fútbol sala de niños”.

Plazos para la vuelta. “Lo normal es funcionar con la cantera desde la segunda quincena de julio, con captaciones, y entrenamientos desde final de agosto. Pero todo es muy incierto por la emergencia sanitaria y por el hándicap de los pabellones”.

Los seniors, el espejo. “Los pequeños quieren llegar arriba y de ahí la importancia de subir. Nos hemos quedado a cuatro puntos del play-off, que podría disputarse a principios de agosto”.

Las cuentas, un calentamiento de cabeza. “Vamos a retomar el contacto con los sponsors y a ver qué pasa. La venta de abonos y las taquillas, que suponen una parte significativa del presupuesto, se han caído”.

Cádiz FS femenino

Por su parte, Kiko Oliva, director deportivo del Cádiz FS femenino, asume que el curso está perdido y ya piensa en el siguiente. “Dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, nuestra intención es empezar con los equipos de base como una temporada normal, en septiembre”.

Continuidad asegurada. “Una vez dada por finalizada esta temporada y sin saber aún con certeza cómo y cuándo podremos alcanzar cierta normalidad, nuestro pensamiento va en seguir siendo dar cobertura al casi centenar de jugadoras con las que contamos, además de cubrir la demanda que estamos teniendo de chicas que quieren practicar el fútbol sala en nuestro club”.

Actividades antes del verano. “Nos consta que desde las benjamines hasta las cadetes y juveniles han quedado un poco tristes por todo lo que ha pasado y con muchas ganas de empezar a entrenar de nuevo. Así que, estando pendientes de las medidas que hayan de tomar las diferentes instituciones políticas y federativas, intentaremos, incluso este verano, llevar a cabo varias jornadas de entrenamiento para quitarles ese mal sabor”.

CB Cádiz Gades

Diego Zamorano, presidente del Club Baloncesto Cádiz Gades, apunta en dos direcciones cuando razona su preocupación: la pata deportiva de la entidad, con especial incidencia en los menores, y la económica.

Compromisos adquiridos. “Con la Federación hay pagos periódicos que pese a la suspensión están ahí. Al principio del Estado de Alarma solicitamos a nuestros jugadores una cuota reducida, la colaboración es voluntaria para asegurar la viabilidad del club”.

Proceso de desescalada. “Ahora mismo estamos en inactividad, no podemos entrenar, a la espera de lo que digan autoridades.. Durante el confinamiento algunos entrenadores han mantenido el contacto con los equipos para hacer trabajo telemático, con muchas limitaciones. La idea es retomar las actividades en cuanto se pueda, con campus o jornadas de tecnificación. Confío que se dé la posibilidad de entrenar evitando el contacto; se podrían hacer tiros libres, entradas a canasta, ataques sin defensa. Espero que sea posible en fases más avanzadas y con las preceptivas medidas de seguridad”.

Futuro incierto. “No voy a negar que tenemos el temor a la pérdida de un año entero. Los partidos oficiales mucho me temo que hasta que no haya tratamiento o vacuna no se podrán celebrar de forma normal. Pero hay alternativas y las hemos trasladado a la Federación Gaditana”.

CV Amigos Cádiz

Manolo Segura, presidente del Club Voleibol Amigos Cádiz, se muestra realista al señalar que, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, han marcado el mes de agosto como inicio de la pretemporada en lo que se refiere a los equipos y las escuelas.

Problemas más allá del coronavirus. “El problema lo podemos encontrar en el estado de las instalaciones deportivas, ya que dudamos que el pabellón del Ciudad de Cádiz para esa fecha esté acondicionado y reparado tanto parquet como cubierta. Nos tememos que vamos a continuar con los mismos problemas de déficit de pistas actuales, generalizado para todos los clubes, claro está. Otra cuestión es el tema de subvenciones, que al tener que llegar incluso a eliminar la cuota, necesitamos más que nunca que se nos abone la de la temporada pasada y que la del 2020 se convoquen cuanto antes. Y más aún tras no haber convocado la Junta de Andalucía la subvención del 2019 para los clubes que promocionan el deporte en edad escolar”.

El voley-playa. “Ya hemos contactado con el IMD para que nos tengan informados de las instrucciones que se publiquen en las que se permita el uso de las instalaciones deportivas de playa para todos los deportes. Le hemos pedido también que vayan adecuando y revisando todo el equipamiento, ya que en el momento que se nos permita volveremos a los entrenamientos, las captaciones, los torneos y las escuelas. Para ello le hemos vuelto a pedir que nos faciliten toma de agua y luz en la zona y la tan reivindicada caseta de madera para quitar de una vez los arcones oxidados de vías y obras que nos facilitan y que son un peligro”.

CB Cimbis

Chano Ortega, director técnico Club Baloncesto Cimbis de San Fernando, lamenta la incertidumbre por la situación y destaca las propuestas de los isleños durante el confinamiento.

El presente. “No hemos perdido el vínculo con los jugadores gracias a las periódicas reuniones con entrenadores y actividades técnicas, físicas y lúdicas desde casa. Las redes sociales han ayudado a mantener el entusiasmo. No se puede entrenar y sólo podemos esperar a la apertura para ver si podemos trabajar algo. Las competiciones sabemos que están suspendidas por esta temporada. Nuestra intención es contactar con los niños en verano, aunque sea en grupos reducidos”.

Las cuentas. “En marzo no se pagó nada y luego se redujo la cuota. Los entrenadores hemos facilitado las cosas y estamos a la espera de las instituciones públicas. De eso dependerá sobre todo sacar al equipo EBA. Si los números no dan no vamos a hipotecar a la cantera, casi 200 niños, por el primer equipo”.

CR Atlético Portuense

Por último, Santiago Neva, secretario del Club de Rugby Atlético Portuense, recuerda que para los equipos seniors “parece que la Federación confirmará el título masculino y las opciones de fase de ascenso a División de Honor B cuando sea posible, con entrenos individuales por ahora, mientras que las chicas ya son campeonas y mantienen el contacto por el grupo, pero poco más”.

Un palo para las escuelas. “Normalmente terminan a final de mayo o junio, y todo se ha cortado mucho antes, cuando llegaba lo mejor de la temporada. Cada categoría tiene sus grupos y mantienen el contacto con los entrenadores, pero nada es igual”.

A la expectativa. “No se sabe nada, a ver cómo se articula la vuelta, qué nos permiten hacer y cuándo. Además, las obras de la Ciudad Deportiva iban a empezar, con la ampliación de la zona de marca del campo de césped, y todo está en el aire. Probablemente el campo no se podrá pisar cuando regresemos”.

El presupuesto. “Económicamente, las cuotas de la escuela se han quedado como una opción de pago voluntario. Con la reducción de gastos y de ingresos no queda otra que improvisar un nuevo presupuesto. De todas formas, el principal problema lo veo de cara al futuro con colaboradores del club”.