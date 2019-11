Los convocados de la selección para el España-Malta en Carranza, uno a uno

El técnico de la selección española de fútbol, Robert Moreno, ofreció hoy la lista de 23 convocados para los encuentros oficiales frente a Malta y Rumanía que cerrarán la participación de España en la fase de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. El estadio Carranza acogerá el primero de estos encuentros en una cita histórica, ya que supone la quinta visita del combinado nacional a Cádiz y su primera vez en partido oficial. No habrá jugadores gaditanos con La Roja, ya que ni Suso ni Luis Alberto se encuentran entre los citados.

David De Gea

El portero del Manchester United, titular en el pasado Mundial, ya no es tan indiscutible como entonces. Tras el fracaso colectivo y personal en Rusia 2018 Kepa amenaza el sitio en el once de un jugador que sigue siendo fundamental en su equipo. Esta temporada ha disputado once encuentros en la Premier League y uno en la Europa League, encajando un total de once goles y dejando la puerta a cero en tres ocasiones. 41 veces internacional.

Kepa Arrizabalaga

La mayor competencia para De Gea es el joven portero del Chelsea, traspasado la pasada temporada al conjunto inglés procedente del Athletic por 80 millones de euros. El meta de Ondarroa ha disputado esta campaña once encuentros en la Premier, con 17 goles encajados, y cuatro en Champions con seis tantos en contra. También disputó como titular la Supercopa de Europa frente al Liverpool, con victoria de los reds en la prórroga. Con la selección suma nueve internacionalidades.

Pau López

Tras una gran temporada en el Betis, el portero gerundense fue traspasado este verano a la Roma a cambio de 23,5 millones de euros. En la Serie A ha disputado once encuentros, con doce tantos encajados, y otros tres en Liga Europa con tres goles recibidos. Entre ambas competiciones ha logrado dejar su puerta a cero en cuatro ocasiones. Debutó con la selección hace un año en un amistoso frente a Bosnia, en la que es hasta la fecha su primera y única internacionalidad.

Dani Carvajal

El lateral del Real Madrid es uno de los fijos en la selección española de Robert Moreno, como lo fue anteriormente con Luis Enrique y con Lopetegui. Esta temporada el madrileño ha disputado un total de doce encuentros, ocho en Liga y cuatro en Champions, y ha repartido cinco asistencias de gol. Con la selección absoluta ha disputado 23 partidos desde su debut en 2014 frente a Francia. No ha tenido, eso sí, excesiva suerte con las lesiones, pues se perdió la Eurocopa de 2016 por un problema muscular y a punto estuvo de quedarse sin ir a Rusia por otra lesión sufrida en la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool.

Jesús Navas

El extremo de Los Palacios vive una segunda juventud en el Sevilla a sus 33 años reconvertido a lateral derecho. En el carril diestro es capaz de explotar su velocidad y capacidad de sacrificio, cualidades que le han servido para regresar a la selección tras una larga ausencia. Formó parte del equipo campeón del Mundo y de Europa y suma 41 internacionalidades desde su debut en un amistoso frente a Argentina en 2009. Este curso lleva doce partidos con el conjunto hispalense en Liga, todos ellos como titular.

Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid y de la selección española será homenajeado por la RFEF en Carranza tras superar a Iker Casillas como el jugador que en más ocasiones ha vestido la camiseta de La Roja (168 internacionalidades). El de Camas suma además 21 tantos con el combinado nacional desde su debut en 2005 frente a China. En esta 2019/20 ha disputado con su club 14 encuentros, once de Liga y tres de Champions, anotando un total de tres goles.

Raúl Albiol

Otro jugador que está disfrutando de una segunda juventud en su regreso a la Liga española tras un largo periplo en la Serie A con el Nápoles. El central del Villarreal, a sus 34 años, vuelve a ser uno de los fijos en las convocatorias de La Roja de la mano de Robert Moreno tras ser campeón de Europa y del Mundo en la época dorada de los Xavi, Iniesta, Villa y compañía. Esta temporada, doce apariciones con el Villarreal, todas como titular. 54 veces internacional.

Íñigo Martínez

El central del Athletic se mantiene en la convocatoria de la selección tras alternar periodos de ausencia desde su debut en 2013 en un amistoso ante Ecuador. Esta campaña suma 900 minutos en Liga con el conjunto vasco, repartidos en diez encuentros.

Pau Torres

El central del Villarreal ha visto premiada su buena temporada en el conjunto castellonense con su segunda llamada consecutiva con la selección, aunque no llegó a debutar frente a Noruega y Suecia. A sus 22 años es una de las caras nuevas que Robert Moreno ha llevado a La Roja, tras lucir el pasado año con el Málaga en Segunda y disputar doce partidos, todos ellos como titular, con el conjunto de La Cerámica en el presente curso. En Cádiz podría producirse su debut como internacional.

Juan Bernat

El lateral valenciano llegó la pasada campaña al PSG procedente del Bayern por apenas cinco millones de euros para adueñarse del carril zurdo del conjunto francés. Ha disputado diez partidos en Liga, cuatro en Champions y uno en el Trophée des Champions (Supercopa), anotando un total de cinco tantos. Debutó con la selección en 2014 y ha regresado favorecido por su buen momento y la lesión de Jordi Alba. Diez internacionalidades y un gol en su currículum con La Roja.

José Luis Gayà

El lateral zurdo del Valencia debutó con la selección absoluta en la inolvidable goleada frente a Croacia (6-0) en septiembre de 2018 y desde entonces ha disputado seis encuentros, anotando un gol frente a Islas Feroe. Con su equipo ha jugado siete encuentros de Liga y dos de Champions en esta 2019/20.

Sergio Busquets

El centrocampista del Barcelona no se encuentra en su mejor momento pero su palmarés impone respeto: campeón de Europa y del Mundo con la selección, ocho Ligas, seis Copas del Rey y tres Champions con el Barça... Pertenece además al selecto club de jugadores que han superado el centenar de apariciones con La Roja (115). Este curso, nueve partidos en Liga y cuatro en Champions con su club.

Rodri Hernández

El relevo natural de Busquets en la selección española tiene nombre y apellidos: Rodri Hernández. El mediocentro defensivo, traspasado este verano del Atlético de Madrid al Manchester City por 70 millones de euros, ya maneja los hilos en el conjunto de Guardiola: nueve partidos en Premier League y tres en Champions con el conjunto británico este curso. Desde su debut frente a Alemania en 2018 ha disputado ya una decena de encuentros con la selección.

Santi Cazorla

Si lo de Albiol o Jesús Navas es una segunda juventud, ¿qué podemos decir de Santi Cazorla? El centrocampista del Villarreal vuelve a ser uno de los grandes nombres de LaLiga Santander tras una larga carrera marcada por las lesiones. Esta temporada suma ya cuatro goles en doce partidos con el conjunto castellonense y con la selección alcanza las 79 internacionalidades (14 goles) desde su estreno ante Perú en 2008. No estuvo en la lista del Mundial de 2010, pero sí fue parte de los campeones de Europa en 2008 y 2012.

Fabián Ruiz

El centrocampista del Nápoles, ex del Betis, es uno de los hombres llamados a liderar a la selección española en los próximos años. Deslumbró con la sub-21 en la última Eurocopa de la categoría y sus actuaciones con la absoluta (cinco internacionalidades) también han resultado más que convincentes. En la Serie A ha disputado diez partidos y otros cuatro en Liga de Campeones a las órdenes de Ancelotti.

Saúl Níguez

El mediocentro del Atlético de Madrid es todo un todoterreno en el centro del campo, además bastante certero de cara a gol. Con la sub-21 sumó nueve tantos en 25 partidos y con la absoluta son ya tres los goles que llevan su firma en sus 18 encuentros con La Roja desde que debutara frente a Bélgica en 2016. Indiscutible para Simeone, ha jugado doce partidos de Liga y cuatro de Champions con los rojiblancos esta temporada.

Thiago Alcántara

El hispano-brasileño sigue siendo uno de los referentes del campeón alemán, el Bayern de Munich. Esta campaña suma ya algo más de mil minutos repartidos entre Bundesliga (8), Champions (3), DFB-Pokal (2) y la Supercopa alemana. Ha vestido la camiseta de la selección en 36 ocasiones desde su estreno en 2011, logrando dos goles.

Rodrigo Moreno

Pese al irregular arranque del Valencia el hispano-brasileño sigue siendo uno de los fijos en la selección, con la que ya suma ocho goles en 22 partidos disputados. Suyo fue además el tanto que certificó la clasificación de España para la Eurocopa en el empate frente a Suecia (1-1). En LaLiga Santander, superado ya su frustrado traspaso al Atlético, el delantero valencianista acumula diez partidos este curso, con un gol y seis asistencias. En Champions son tres encuentros, con un tanto y un pase de gol.

Gerard Moreno

El delantero del Villarreal vio por fin recompensadas sus buenas campañas con la llamada de la selección en la última convocatoria, disputando además como titular el partido ante Suecia. De cara a los encuentros frente a Malta y Rumanía se mantiene entre los elegidos por el seleccionador tras firmar grandes números en el arranque liguero, con ocho tantos y dos asistencias en el campeonato doméstico.

Mikel Oyarzábal

El extremo de la Real Sociedad es uno de los baluartes de la nueva generación que debe liderar la selección española en los próximos años. Curtido con la sub-21 (25 partidos y 8 goles) suma ya seis internacionalidades con la absoluta desde su debut en 2016 frente a Bosnia. En LaLiga Santander es una de las referencias de la Real, colíder junto a Madrid y Barça, con cuatro goles y otras tantas asistencias.

Dani Olmo

La gran novedad en la convocatoria de la selección es Dani Olmo, centrocampista ofensivo del Dinamo Zagreb. A sus 21 años, el canterano del Barcelona se ha consolidado como estrella internacional tras brillar con la sub-21 siendo uno de los líderes de la campeona de Europa, nombrado además mejor jugador de la final frente a Alemania. El jugador llega a la absoluta con la dificultad añadida de disputar una liga menor como la croata, donde suma dos goles y dos asistencias en cinco partidos. En la fase previa de la Champions lideró a su equipo con tres tantos, para lograr la clasificación para la fase de grupos.

Paco Alcácer

Alcácer ha recuperado en Alemania el nivel que mostró en el Valencia y que no pudo exhibir con el Barcelona. Restablecido ya de sus molestias, regresa a la convocatoria de la selección dispuesto a reivindicarse como el 9 de La Roja, con la que ha conseguido doce tantos en 17 encuentros disputados. En el Borussia de Dortmund ha jugado siete partidos en Bundesliga, con cinco goles anotados. En Champions aún no se ha estrenado este curso en los dos encuentros disputados hasta la fecha. Sí marcó en la victoria frente al Bayern en la Supercopa alemana.

Álvaro Morata

Cierra la lista para Malta y Rumanía Álvaro Morata, otra de las novedades en la convocatoria tras recuperar su mejor versión en el Atlético de Madrid. Con los rojiblancos ha anotado cuatro tantos en Liga y dos en Champions en un total de doce encuentros, cifras que le han servido para regresar a la selección cuatro meses después (su último partido fue en junio frente a Suecia). Con La Roja ha disputado 31 encuentros, anotando 16 tantos.