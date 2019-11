Ni le han ofrecido la renovación ni lo espera en breve

El seleccionador nacional reveló este viernes que, por el momento, la Real Federación Española de Fútbol no le ha ofrecido la renovación, como suele hacer cada vez que se ha conseguido la clasificación para la fase final de un gran torneo. "No me han ofrecido la renovación y tampoco la espero en breve", desveló el técnico catalán. En cualquier caso, Robert Moreno reconoció que le gustaría completar un ciclo que abarque de Eurocopa a Mundial, aunque se puso en manos de los dirigentes para valorar su trabajo al frente de España desde la renuncia de Luis Enrique Martínez por la grave enfermedad de una hija. "Sobre lo que querría o no, las circunstancias cambian. Antes de ser seleccionador si me preguntan diría que quiero una Eurocopa y un Mundial porque esto es una vez, no se puede repetir y a cualquier seleccionador le gusta un ciclo entero", dijo. No obstante, se mostró realista al recordar que al final lo que mandan son los resultados. "Dentro de unos meses lo mismo digo que me tengo que ir porque no lo estoy haciendo bien. Me preocupa el trabajo diario porque lo otro es una consecuencia. Si tiene que venir la renovación vendrá y si no, nos dedicaremos a otra cosa", añadió.