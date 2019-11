La selección de fútbol de Malta, rival este viernes de la selección española en Cádiz, ocupa el puesto 182 en el último ránking FIFA. Tiene por delante a los combinados nacionales de Fiyi, Bermudas, Camboya, Islas Mauricio o Santo Tomé y Príncipe, entre otros muchos, y está apenas 14 puestos por encima de Gibraltar en un listado que incluye a 209 equipos y que cierra la Federación de Fútbol de Anguila (¿?).

Malta fue amateur hasta 1984, lo era en el recordadísimo 12-1 que le endosó España en Sevilla y que sirvió para que la selección española se clasificara para la Eurocopa que se disputó en Francia y en la que sería subcampeona. Sus victorias en partido oficial en la última década pueden contarse con los dedos de una mano, aunque comenzaron ganando en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. Su anterior triunfo en partido oficial databa de 2013, en un encuentro también de clasificación para el Mundial de Brasil frente a Armenia (0-1). Estamos, pues, ante una de las cenicientas de Europa.

La selección que dirige Ray Farrugia ya se encuentra en Cádiz para medirse el viernes a España en el estadio Carranza. Llegó a primera hora de este miércoles y ya está alojada en el hotel Playa Victoria de la capital gaditana, a la espera de probar este jueves por primera vez el césped del estadio gaditano en el entrenamiento oficial que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas. Posteriormente el técnico y un jugador, tal y como obliga la UEFA, pasarán por sala de prensa.

Mientras que la selección española busca asegurar la primera plaza del grupo y su condición de cabeza de serie en la Eurocopa, la lucha para Malta es otra: superar a Islas Feroe en la pugna por no quedar última del grupo. Ambos equipos empatan en su liga particular, pues los malteses ganaron en su estadio (2-1) y los feroeses hicieron lo propio en casa (1-0) para sumar los tres únicos puntos que lucen en su casillero. A falta de dos jornadas el farolillo rojo pertenece a Islas Feroe por la diferencia de goles, con 4 anotados y 23 recibidos por los dos anotados y 18 encajados por Malta. Frente a España y Noruega los de Farrugia buscarán al menos el premio de consolación que supondría no quedar en último lugar en el grupo gobernado por la selección española.

El veterano delantero Michael Misfud, de 38 años, es la estrella de la selección maltesa y su máximo anotador, con 41 tantos a lo largo de su carrera como internacional. Entre los 23 elegidos para medirse a España en Cádiz sólo hay tres futbolistas que juegan fuera del país, el portero Rashed Al-Tumi (Casarano, de la Serie D italiana), el defensa Zach Muscat (Olhanense, de la tercera división portuguesa) y el delantero Luke Gambin (Colchester United, de la Football League Two -cuarta división- de Inglaterra). Los 20 restantes juegan en clubes de la Premier League maltesa, siendo el Valleta FC el equipo que más internacionales aporta con cuatro.

Convocatoria de Malta para enfrentarse a España en Cádiz:

PORTEROS

Henry Bonello (Valletta); Justin Haber (Gżira United); Rashed Al-Tumi (Casarano Calcio, Italy).

DEFENSAS

Andrei Agius, Joseph Mbong (Hibernians); Jonathan Caruana, Joseph Zerafa (Valletta); Karl Micallef (Ħamrun Spartans); Zach Muscat (SC Olhanense, Portugal); Jurgen Pisani (Floriana).

CENTROCAMPISTAS

Triston Caruana (Ħamrun Spartans); Juan Corbalan (Gżira United); Paul Fenech (Balzan); Jake Grech, Dunstan Vella (Hibernians); Nikolai Muscat (Gżira United); Rowen Muscat (Valletta); Brandon Paiber (Floriana).

DELANTEROS

Alfred Effiong (Balzan); Luke Gambin (Colchester United, England); Michael Mifsud (Birkirkara); Kyrian Nwoko (Valletta).