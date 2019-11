La de este viernes en el estadio Carranza puede ser una noche inolvidable para Dani Olmo. El atacante del Dinamo Zagreb fue la gran novedad en la lista de Robert Moreno para los partidos de clasificación frente a Malta y Rumanía y tendrá en Cádiz su primera oportunidad de debutar con la absoluta, además en partido oficial. Estos son los 23 elegidos, uno a uno.

A sus 21 años, la carrera del futbolista de Terrassa formado en las categorías inferiores del FC Barcelona está avanzando a pasos agigantados y ante el público gaditano puede vivir su estreno como internacional, en una campaña en la que está disfrutando de sus primeras experiencias en la Champions League.

Olmo es el líder del campeón croata, con el que ha disputado en lo que va de curso seis encuentros en la 1.HNL, cinco en la previa de la Champions y cuatro en la fase de grupos de la máxima competición continental. Su concurso ha sido fundamental en todas ellas, aportando un total de seis goles y otras tantas asistencias.

Pero el torneo que le puso en el escaparate internacional fue la Eurocopa sub-21 que disputó y ganó con España el pasado verano. Solo en el partido frente a Italia, precisamente el único que perdió el equipo de Luis de la Fuente (3-1), no tuvo minutos. Fue titular frente a Bélgica (2-1) y Polonia (5-0) en la fase de grupos, con un gol y una asistencia; tambien disputó los 90 minutos en la goleada a Francia en semifinales (4-1), aportando un gol; y fue elegido mejor jugador de la final, también coronada con un tanto frente a Alemania (2-1).

Sus méritos sobre el césped le han llevado a la selección absoluta, con el plus de dificultad añadido que supone disputar una liga menor, lejos de los grandes focos de España, Inglaterra, Francia o Alemania. En su primer día en la oficina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Dani Olmo se mostró agradecido por la oportunidad recibida, resaltando que en el vestuario "todos son muy amables y me han acogido con los brazos abiertos". El jugador recibió el ofrecimiento de la selección croata para cambiar la roja por la arlequinada, pero tuvo claro "en todo momento" que su deseo era "jugar con España".

"Es verdad que Croacia mostró interés pero dejé claro en todo momento que quería jugar con España y al final lo conseguí. El año pasado tuve la suerte de estar en el Europeo sub-21 y ahora me ha tocado venir a la absoluta", señaló. "La Eurocopa aún queda lejos. Yo trabajo día a día para dar lo mejor de mí. En este momento estoy con la absoluta y voy a seguir trabajando para tener una oportunidad y por qué no poder repetir", añadió.

Dani desveló como fue el momento en el que se enteró de la convocatoria con la absoluta. "Estaba entrenando, se lo transmitieron a mi entrenador, nos reunió a todos en el centro del campo y me lo dijo delante del resto. No me lo esperaba, todos mis compañeros me dieron mucho cariño y fue un momento muy especial".

Igual que cuando llegó a casa y lo compartió con su padre, que le acompaña en la aventura croata en el Dinamo Zagreb. "La figura de mi padre, como la de mi madre y mi hermano, son muy importantes en mi vida. Me han ayudado mucho desde que estoy hace dos años en Croacia. Vivo allí con mi padre, muy contento de tenerlos cerca y ellos más felices aún al vivir conmigo la noticia de la convocatoria".

Reconoció Dani Olmo que la decisión de marcharse de España y crecer como futbolista fuera encuentra el premio con estos momentos. "El objetivo cuando tomamos la decisión de irnos fuera era hacerme futbolista y hacerme internacional absoluto. El principio no fue fácil pero con trabajo y dedicación ha llegado".

Por último, desveló lo que le ha pedido el seleccionador Robert Moreno en su charla. "Me ha pedido que sea yo, que haga lo que he hecho en mi club y en la sub-21, que por eso estoy aquí. Mi juego es lo que ha hecho que me llame. Me han estado siguiendo y creo que ha sido la clave".