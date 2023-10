La calma permite la puesta de largo de la competición

Dice el refranero marinero que detrás de la tempestad viene la calma y efectivamente así fue este viernes en la Bahía de Algeciras, donde se disputó la segunda jornada de regatas de la 4ª prueba del Circuito Mundial 44Cup, Trofeo Alcaidesa Marina, que ha acogido en sus instalaciones del magnífico Puerto Deportivo de La Línea de la Concepción a los 9 barcos monotipos que componen la flota que disputa este trofeo alrededor del mundo. Este viernes, con un día que ha tenido de todo meterológicamente hablando, con vientos suaves que alternaban con intervalos duros, por loor y gracia de los chubascos que esporádicamente azotaban la bahía algecireña.

En esta segunda jornada, el campo de regatas se disputo muy cerca del Peñón de Gibraltar con la boya de ceñida hacia la costa linense y se han podido celebrar las tres pruebas que se anunciaron, recuperando una de las dos que se suspendieron el jueves por las duras condiciones que impuso la borrasca Aline, estando previsto que este sábado se pueda recuperar la segunda, con lo que en la ultima jornada de este domingo se podrán disputar las dos previstas, alcanzando así la totalidad de las 6 que han conformado el programa de la 44CUP Alcaidesa Marina.

Este circuito fue concebido por Russell Coutts en el año 2009, para lo que le encargó un diseño al arquitecto Andrej Justin, dibujando un monotipo de 13,35 metros de eslora con una calado de 2,90 metros y un plano velico de 300 mt2, con la totalidad de las velas izadas y todos ellos con un denominador común, todos iguales. En la actualidad el circuito esta gestionado por los propios armadores de los 9 barcos que disputan el circuito, al abandonar Coutts el mismo para hacerse cargo y promover el también circuito mundial de SailGP, que tuvo a Cádiz como sede hace escasos días.

En el plano deportivo la jornada de este viernes, el protagonismo fue para el Península de John Bassadone que con un 3º, un 2º y otro 3º lidera la clasificación general con 8 puntos. Bassadone tiene su base deportiva en las instalaciones de Alcaidesa Marina y es un perfecto conocedor de las aguas de esta bahía, muy difíciles y técnicas merced a las corrientes y las cambiantes condiciones de sus vientos. A 3 puntos del líder se coloca en segundo lugar el suizo Black Star, que en la ultima manga disputada pincho con un octavo lugar cuando en las dos primeras fue segundo y primero. El sueco Artemis completa el tercer escalón del podio con 12 puntos.

El barco español Noticias, que arma con Luis Cabiedes como armador y patrón, navega en esta regata mediante una invitación de la flota. No ha tenido su día y ha pagado cara la novatada de la primera vez y ocupa la plaza de farolillo rojo de la clasificación general, tras obtener unos parciales de noveno, noveno y séptimo, si bien en su favor hay que señalar que en la primera prueba, cuando iban bien situados en el grupo de cabeza, una orza acabo con el spinaker destrozado, lo que le relego al ultimo puesto de la flota, y en la segunda no estuvieron nada finos, ya que un imprevisto chubasco cruzó el campo de regatas con fuertes vientos que acabo descolocando a la flota, entre ellos al Noticia que no pudo recuperar posiciones. Mientras que en la ultima el buen hacer y la clase que atesora su táctico Royco Tabares, les llevo esta vez por el buen bordo hasta cruzar la llegada en 7ª posición.

Clasificación general tras 3 pruebas celebradas

1º Península (8 puntos)

2º Black Star (11)

3º Artemis (12)

4º Aqua (14)

5º Ceere (14)

6º Aleph (17)

7º Charisma (17)

8º Nika (17)

9º Noticia (25)