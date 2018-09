La ambición de Barberá, punta del Recre Portuense

El delantero Alejandro Barberá Román, conocido en el mundillo futbolístico por su primer apellido, ha sido uno de los fichajes del Recreativo Portuense para la presente temporada y ya sabe lo que es anotar con su nuevo equipo. Su gol de penalti fue, además, importante pues supuso el empate a uno definitivo en el encuentro que el pasado domingo disputaron los portuenses en el Municipal de El Torno, un campo del que, afirma, "saldrán pocos puntos". "El árbitro señaló los once metros al tocar un defensa la pelota con el codo. Creo que el linier ni lo vio. Yo estaba cerca y es verdad que la acción requería el castigo de la pena máxima, pero hay que admitir que no todos los colegiados hubiesen tomado esa decisión por un lance así en un campo como aquel", reflexiona Barberá, quien agradece el detalle de sus compañeros al decirle que se encargara él del lanzamiento. "El portero Jose González me enseñó a tirar penaltis: me decía que no era necesario golpear fuerte, sino engañar al portero. Lo marqué por su lado izquierdo, el contrario al que se desplazó", relata.

Barberá analiza el duelo como una lid en la que se encontraron con "lo esperado", un rival "que juega con balones a la espalda y a base de pelotazos, procurando defenderse bien". Los locales se adelantaron en el minuto 23, gracias a un cabezazo de Óscar, pero, 12 minutos después, la mano de un defensa repeliendo un disparo de Anzu dio lugar al salvador penalti. "Intentamos ganar pero, con el paso de los minutos, supimos leer el choque y darnos cuenta de que el punto era bueno, de modo que no hicimos el loco", comenta el jugador, que cree que esa estrategia hubiera sido también buena una semana antes, cuando se recibía al Jerez Industrial en el Marcos Monge, en vez de insistir en la búsqueda del triunfo para acabar perdiendo 0-2.

El futbolista, procedente del San José Obrero jerezano, reconoce que "por cuestiones familiares no iba a jugar esta temporada", pero concede que la confianza del técnico, Juanjo Durán, le llevó a entrenar, ilusionándose "al ver a los compañeros". Metido ya completamente en la dinámica competitiva, el ariete estima que el Recre posee equipo para pelear por las cuatro primeras plazas, siendo candidato al ascenso a División de Honor, aunque advierte que "la temporada es larga y el fútbol da vueltas: el ejercicio anterior terminó subiendo la Roteña, que había acabado cuarta, y no lo hizo el Bazán después de firmar una gran campaña".

Nacido en Jerez hace 25 años, considera que el Recreativo dispone de una plantilla "equilibrada", en la que dos jugadores, Kevin y Rafi Cruz, "marcan la diferencia". El delantero cree que, tras una pretemporada "dura, ante escuadras de superior categoría, en la que no se ha preparado todo", ninguno de los componentes del Recre se encuentra a día de hoy al 100%, por lo que pronostica que, conforme avancen las jornadas, los resultados irán mejorando (los portuenses ocupan la 10ª posición, con 4 puntos).

Por lo que respecta al próximo rival, el Tesorillo, Barberá subraya "el respeto" con que hay que recibir a todo contrincante. El adversario comenzó bien la liga, venciendo 2-0 al San Fernando B, pero cayó en Trebujena por un contundente 4-2 y volvió a sucumbir, ya como local, ante un recién ascendido Ubrique (0-1). El choque se disputará el domingo en casa a partir de las 12:00 horas.