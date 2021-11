Sergio Barroso: “No me marco más objetivos que salir cuanto antes de abajo”

Asegura el dicho que ‘nunca segundas partes fueron buenas’. Sin embargo, Sergio Barroso quiere demostrar que no tiene que ser así y que incluso puede suceder todo lo contrario. En su nueva etapa al frente del Cádiz CF Virgili, confía en la capacidad de sus pupilos para superar la difícil situación del presente para mirar al futuro con moderado optimismo. De momento, su debut el pasado fin de semana no pudo ser mejor: victoria por 4-3 en el Ciudad de Cádiz. La próxima jornada aguarda el Fútsal Molina de Murcia, de nuevo en la Tacita de Plata.

Regreso soñado. "Está claro que la victoria era muy importante, pero si me apuran, en el partido anterior en Alcalá, en el que no pude estar presente (ocupó su lugar Nacho Arregui) aunque ya había trabajado con la plantilla, se empezaron a ver cosas positivas y se nos escaparon los puntos al final".

Remontada ante el Melistar. "Cualquiera que estuvo el otro día vio que el marcador del principio no se ajustaba a lo que había pasado. Ellos tuvieron máxima efectividad y nosotros no estuvimos acertados. Gozamos de más ocasiones y, en mi opinión, la primera parte fue más completa que la segunda, pese a que nos marchamos al descanso con un 1-3".

El objetivo para este curso. "Hay que sacar al equipo de la zona de descenso. Creo que debemos olvidarnos de todo lo demás y centrarnos en alejarnos cuanto antes de la parte baja de la tabla. Esta campaña existe una igualdad tremenda y como te quedes enganchado en los puestos peligrosos, en el tramo final aparecerán los nervios. Cuando hemos llegado llevábamos una victoria y estábamos entre los cuatro de abajo. Ahora persigo un modelo de juego y salir de abajo. Después ya veremos".

Dos etapas muy distintas. "La situación actual es muy diferente a lo que conocí hace unos años. El crecimiento a nivel comunicación y cantera ha sido una sorpresa grande, pero a nivel deportivo, sobre todo en lo que respecta al primer equipo, las cosas han cambiado bastante. En la anterior etapa tuve la suerte de trabajar tres años y desde principio, instaurando un modelo de entrenos, de juego, de cultura deportiva… Ahora todo eso está por hacer".

El nivel de la plantilla. "Tenemos lo que tenemos y estamos en sus manos y sus pies. Hay mucha calidad, lo único que tenemos que organizarnos un poco más. Es cierto que hay perfiles repetidos o que faltan, y por eso igual hay que acudir a refuerzos si aparecen en el mercado de invierno, que no es fácil. Tiene que ser que surja y te convenga. En ese sentidol, la sintonía con los responsables del club es total. Por ahora nos adaptamos y sacamos el máximo de lo que tenemos".

"Igual el jugador de aquí rinde más cuando sale fuera porque el fútbol sala se convierte en su medio de vida, mientras que cuando se queda se acomoda"

Miras a corto plazo. "No me planteo un proyecto a medio o largo plazo porque nuestra energía está depositada en el proceso de reforma que hay por delante. Cuando lo hagamos, empezaremos a pensar en la posibilidad de ampliar el compromiso a medio plazo".

El potencial del fútbol sala gaditano. "A nivel provincial diría que estamos en un momento de pico. Si miras el número de equipos gaditanos que compiten, antes sólo había uno en Tercera, nosotros, que luego subimos a Segunda B, y ahora hay dos en Segunda B, tres o cuatro en Tercera, una categoría provincial senior, más licencias… Hay una buena base y pueden salir jóvenes talentos. No es que cada año salgan muchos, pero en estos momentos hay unos 20 o 25 de Cádiz jugando fuera de forma profesional o semiprofesional".

La mentalidad del gaditano. "En muchos mentideros se habla de que con el buen nivel de la provincial no tenemos equipo en la máxima categoría. El mismo Virgili llegó a estar en Segunda y descendió inmediatamente. Igual el jugador de aquí rinde más fuera porque cuando no sale se acomoda. Fuera saben que es su medio de vida, si no rinden duran poco. Aquí igual no hay esa cultura que sí existe en Córdoba, Sevilla o Jaén, en donde se dan cuenta que puede ser un puesto de trabajo".

Los gaditanos que triunfan fuera. "Me gusta acordarme de los que se van y lo hacen bien en otros equipos, que son muchos, y la verdad es que apenas se habla de ellos, de lo que hacen. Ni siquiera si consiguen éxitos y hasta ganan Ligas. Eso me da pena".

La élite, palabras mayores. "Alcanzar la máxima categoría es muy difícil por lo económico y por circunstancias. Casi se tienen que alinear los planetas. El Córdoba, con 10 años de antigüedad, subió a Segunda, contó con el apoyo del Córdoba una temporada, con el apoyo de organismos públicos y empresas privadas, y mira ahora".

El acuerdo con el Cádiz CF. "En mi anterior etapa, el último año ya hubo vínculo con el Cádiz, algo súper beneficioso. Creo que el club está trabajando muy bien en organización y estructura. Hace falta a nivel deportivo elevar un poquito más el listón y aspirar en los próximos años a que la provincia esté en Segunda, pero es complicado".

Fútbol y fútbol sala. "El fútbol sala jamás podrá comerse mínimamente al fútbol, que es el deporte rey. Son compatibles y aquí puede ser beneficioso la relación con el Cádiz, aunque es complicado cambiar la cultura deportiva. Hay que seguir trabajando para organizar el talento, la materia prima, que hay que cultivarla, pulirla, convertirla en alto rendimiento, en educación deportiva".