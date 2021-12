Segundo empate consecutivo sin goles para el Cádiz B

El filial del Cádiz CF despide el año con otro empate sin goles (el segundo consecutivo), esta vez ante el CD Mensajero. El partido estuvo muy condicionado por el fuerte viento y hay que diferenciar una pésima primera mitad y una segunda algo más entretenida. El equipo de La Palma desperdició un penalti y su portero, Nauzet, acabó siendo el mejor con dos paradas muy destacadas.

La primera parte resultó un esperpento para el fútbol, los espectadores y para casi todo. Cierto es que la fuerza del aire se convertía en un hándicap enorme, pero Cádiz B y Mensajero no fueron capaces de jugada ni a balón parado de aportar la emoción que precisa un encuentro en forma de goles. Poco por reseñar por no dejar este apartado en blanco. Un centro de Gudelj, al minuto de juego, que Rodallega cabecea fuera y un chut raso de Jorquera que Nauzet detiene apenas sin apuros. El Mensajero se asomó aún menos por el área contraria y sólo se puede contabilizar en su haber un córner que el viento envenenó aunque se marchó alto.

Las fases de juego, por decirlo de alguna manera, tampoco ayudaban a distinguir a un dominador porque la pelota estaba más tiempo en el aire que a ras de hierba. El filial del Cádiz CF trató de llevar la iniciativa al principio y al final del primer periodo, mientras que existió una fase central de esta mitad en la que el equipo de la Isla de La Palma se estiró con tantas ganas como con escasísimos argumentos.

Tras el paso por la zona de vestuarios se vio pronto que el partido cambiaba más allá de la primera sustitución de los canarios debido a la lesión de Jaime. Los dos equipos trataron de dar un paso al frente y el primero en tener la más clara para abrir la cuenta fue el Mensajero. Curro pagó la novatada y cometió un penalti absurdo. Yeray González asumió la responsabilidad desde los once metros y Juan Flere le adivinó el lanzamiento a su derecha. Más merito del portero que otra cosa.

El error relanzó a un Cádiz B que vivió sus mejores instantes en el encuentro, además con llegadas. Mady probó de fuerte tiro tras una acción combinativa por la derecha; Sergi Fernández buscó desde larga distancia y Rodallega tuvo la mejor en boca de gol con todo a favor.

El Mensajero no dijo su última palabra y una mano milagrosa de Flere evitó el gol de Edu Salles desde la vértice del área. Esa acción no amedrentó a un filial que jugaba con poco ritmo y contagiado por las pérdidas de tiempo de su rival. El objetivo era el gol y lo tuvo cerca. El recién salido Fermín cabeceó cruzado un centro desde la banda, Nauzet voló para sacar de la escuadra un chut de Tiko Iniesta y Fermín no conectó bien en boca de gol un servicio largo de Jinjolava.

Definitivamente el conjunto gaditano había tomado la iniciativa ante un enemigo encerrado y en inferioridad numérica por la expulsión de Eslava. Tanto fue así que se acabó jugando en el área de los de La Palma con Flere casi de espectador. Ese empuje desesperado dejó otras dos ocasiones a cargo de Rodallega; la primera, un remate de cabeza que saca el portero, y la segundo un tiro que toca en la defensa y que da paso al final del partido con el 0-0 inicial.

Con esta igualada el Cádiz B sigue en zona peligrosa en cuanto al descenso a la espera de estrenar el año en el campo del Antequera, en el que será el último encuentro de la primera vuelta.