El San Fernando, víctima de la efectividad del Intercity

Derrota del San Fernando, la tercera en cuatro jornadas, en el campo del Intercity (3-1), donde su juego ofensivo en diversas fases fue mucho mejor de lo que dicta el resultado. Cuando más apretaban los isleños llegaron los goles locales; eso sí, con una permisibilidad de la zaga visitante que se debe mirar con lupa.

Hay que hablar de un primer periodo en el que el equipo de Héctor Berenguel dio un paso al frente para acercarse a la portería de Gaizka. Si el Intercity dio un par de avisos desde larga distancia a cargo de Guillem Jaime, los isleños acumularon hasta cinco incursiones que bien merecieron el premio de algún gol. Por destacar, un zurdazo de Aquino que no se pierde lejos de su objetivo; un chut de Dani Molina que se va levemente alto; un servicio de Xavi Estacio que Selma no orienta bien de cabeza; y un centro de Biabiany al que no llega Nahuel por poco.

Las sensaciones del San Fernando eran agradables sobre un césped malo porque mostraba descaro con sus armas y sufría poco en labores defensivas, sinónimo de éxito en una categoría en la que nadie regala. La igualada al descanso parecía escaso premio para los méritos visitantes.

A la vuelta de vestuarios el primer “uy” lo firma de chilena Aquino, a centro de Biabiany que se va alto aunque el atacante estaba en fuera de juego. Todo apuntaba a aguas favorables para los de Berenguel, hasta que cayó el 1-0. Jugada ensayada con el balón al área, Traoré busca a Nsue y éste, a la media vuelta, mete el balón junto al poste derecho de Fuoli.

No era para nada justo lo que acababa de suceder pero la ley del fútbol premia al equipo que hace más goles. Lo mejor es que la reacción de Berenguel dio resultado. Retiró del césped a Dani Selma para dar entrada a Ángel Sánchez, quien en su primera acción resuelve un mano a mano con Gaizka tras recibir a la primera de Dani Molina.

Se había logrado lo más difícil, aunque el choque entró en una espiral de corre calle que le fue peor al San Fernando. Tanto fue así que en el 63’ el equipo alicantino de nuevo tomaba ventaja. Cristo firmó una galopada por la izquierda con un centro que cayó a pies de Nsue; al ex jugador del Mallorca le bastó con tirar de calidad para dejar a Xemi, quien entrando desde atrás batió la portería isleña.

A falta de 20 minutos para el final, el San Fernando se volcó asumiendo riesgos pero por una causa justa como no quedarse sin nada donde merecía mucho. Pero ese riesgo y los despistes defensivos fueron un pasillo para el revulsivo Cristo, que fabricó otra acción que resolvió Xemi sin apenas oposición. Caía el tercero del Intercity.

No bajó los brazos el San Fernando a pesar de la diferencia en el marcador y Gerard Oliva pudo dar emoción a los instantes finales si un cabezazo suyo, tras córner de Fullana, no lo hubiera salvado Gaizka.