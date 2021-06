El San Fernando se mentaliza para lo que viene

Ya se deshojó la margarita. Ya se conocieron los equipos que conformarán el grupo donde militará en la temporada venidera el San Fernando CD. A los isleños le tocó en suerte el grupo II y, finalmente, la Real Federación Española de Fútbol decidió dividir de manera diagonal, estando los equipos andaluces en la parte derecha del mapa de España.

Esto lleva a a la conclusión de que los azulinos estarán encuadrados en un grupo muy complicado, duro pero, a la vez, ilusionante porque debatirán sus fuerzas con verdaderos pesos pesados del panorama futbolístico del país y eso dará un plus de atractivo a la temporada. Lo que está claro es que los aficionados que quieran ver a grandes equipos tendrán que sacar su abono para que las gradas, y por ende el Estadio Iberoamericano, sean un verdadero fortín.

Pero vayamos por partes. Los siete equipos de Andalucía, es decir San Fernando, Balona, Sanluqueño y Algeciras, de la provincia de Cádiz; Linares, de la de Jaén; y los filiales sevillanos Betis Deportivo y Sevilla Atlético formarán parte del grupo. Con ello, habrá hasta seis derbis provinciales con lo que conllevan esos atractivos partidos. El Linares, que se jugó con el equipo azulino sus posibilidades de estar en la fase de ascenso que lograron disputar los jiennenses finalmente, será otro atractivo. Y qué decir de los dos filiales sevillanos, cuyos primeros equipos serán el atractivo de Europa, el Sevilla en la Champions y el Betis en la Liga Europa, y que, sin duda alguna, fortalecerán sus equipos B para buscar efectivos para las plantillas profesionales.

En la zona levantina, los encuentros serán especialmente atractivos. En Murcia, el UCAM, de inicio, será un serio aspirante para estar en los puestos de arriba. No en vano su desembolso económico y la gran temporada pasada lo marcan en esas posiciones. Pero es que el Castellón y el Albacete, igualmente, parten como los gallitos del grupo, teniendo en cuenta su reciente descenso de Segunda A y la inyección económica que se le proporciona a los equipos descendidos en el fútbol profesional para que puedan tener opciones de volver a la categoría perdida. El Villarreal B, otro equipo cuyo primer conjunto jugará la Champions no es menos peligroso que el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo, y el quinto equipo será el Alcoyano, conjunto con un proyecto serio que logró ascender a la Primera RFEF al quedar segundo en el subgrupo B del grupo III de la Segunda División B. En la segunda fase no anduvo afortunado y quedó finalmente en quinto lugar.

Curiosamente en la región catalana y Andorra, los cinco equipos que militarán en este grupo II estuvieron la temporada pasada encuadrados en el mismo grupo, es decir el A, del grupo III. El Nástic de Tarragona fue el primer clasificado en la primera fase, seguido del Barcelona B, el Andorra fue tercero, el Llagostera el cuarto y el Cornellá el quinto. Lógicamente los tres primeros se clasificaron para la segunda fase y ascendieron directamente mientras que el Cornellá y el Llagostera lo hicieron en la segunda fase al quedar primero y segundo clasificado, respectivamente, por delante de todo un histórico como el Hércules.

El único equipo que disputó la fase de ascenso en Extremadura fue el Barcelona B que, curiosamente, cayó en la primera ronda ante el UCAM de Murcia al empatar a dos goles y disputarse el pase en la tanda de penaltis. Por su parte, esta zona la completa el Sabadell, equipo también recién descendido y que será otro atractivo por su historia y por su apuesta para volver a la Segunda A.

Sin duda alguna, los equipos catalanes son atractivos y el San Fernando recibirá a conjuntos tan históricos como el Nástic de Tarragona, Sabadell o el filial del Barça, sin olvidar el atractivo que tendrá la presencia del Andorra de Gerard Piqué en el grupo.

Estos son 17 equipos y el grupo lo terminará de completar el filial del Real Madrid que será, junto a los blaugranas, las grandes atracciones de un grupo terrorífico. La visita de estos dos equipos a La Isla será todo un acontecimiento deportivo. Para acabar, el Atlético Baleares, otro equipo con un proyecto increíble para estar en Segunda A que también apunta alto en lo económico.

Son los enemigos de un grupo que será complicado y duro pero, a la vez, ilusionante para un San Fernando que afrontará con todas las ganas del mundo el estar en la recién creada Primera RFEF, con sabor a una Segunda A.

Reacción de los mandatarios

No se han hecho esperar la reacciones de los tres mandatarios del San Fernando, su director general, Louis Kinziger; el presidente, Manuel Gómez Noly; y el director deportivo, Alberto Achirica, tras conocer los nombres de los equipos que se disputarán la temporada con el San Fernando.

El director general del equipo isleño estaba, lógicamente, ilusionado con el proyecto aunque es consciente de las dificultades que entrañará la temporada. “San Fernando estará en prácticamente todo el país y eso es digno de alabar. Creo que el hecho de estar en esta categoría es un orgullo para todos y con ese orgullo llevaremos el nombre del equipo por grandes estadios, ante grandes rivales y con toda la ilusión del mundo por bandera”, afirmaba el mandatario azulino que añadía que “ya hace algunas fechas que trabajamos con la mayor de las ilusiones para, principalmente, hacer un equipo competitivo porque somos conscientes de las dificultades que tendrá el estar entre tan grandes equipos que han conformado un grupo terrible”. “Lo que sí tengo claro es que el San Fernando dará que hablar porque para ello estamos trabajando a destajo”, afirmaba el director general del San Fernando.

Por su parte, el presidente del equipo isleño, Manuel Gómez Fontao Noly estuvo presente, junto al director general, en la reunión celebrada en la Federación Española de Fútbol, y señalaba que “está claro que el grupo es ilusionante porque lo componen grandes equipos, muchos de ellos de Segunda A y eso le da una dificultad a la temporada, pero es una temporada ilusionante para toda la familia azulina”. “No valen excusas para no estar en el Iberoamericano con el equipo y está claro que se tendrá que responder con un conjunto competitivo que esté a la altura de las circunstancias”, afirmaba antes de añadir que “estarán cinco filiales de equipos que jugarán en Europa la temporada que viene, a los que hay que añadir tres de los cuatro recién descendidos, y a estos equipos como el Andorra de Piqué o el UCAM sin dejar de contar con la pasión que tienen los derbis provinciales”. “La temporada será impresionante”, señalaba el presidente.

El director deportivo del San Fernando, Alberto Achirica, ya trabaja a destajo para confeccionar un equipo de garantías de cara al comienzo de la temporada. “Ya estamos trabajando a toda máquina con la intención de hacer un equipo competitivo, porque no cabe la menor duda que el grupo en el jugaremos será, en primer lugar, muy competitivo. Analizando los equipos, lo cierto es que nos ha tocado el grupo más fuerte de los dos que se han confeccionado, con largos desplazamientos hasta la otra punta de España, lo cual significa un desgaste extra y una dificultad elevada, pero lo único que podemos hacer es poner nuestro granito de arena con nuestro trabajo e intentar hacer las cosas bien para poder disfrutar de la temporada”, manifestaba el director deportivo añadiendo que “no cabe la menor duda de que es prácticamente una Segunda División A, porque los equipos que componen el grupo lo hacen impresionante y, por ello, tendremos que hacer un esfuerzo especial para confeccionar un equipo que esté a la altura”, sentenciaba.