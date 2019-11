El San Fernando, al asalto del estadio Romano

Los objetivos de la Liga se decantan en los campos de los equipos que están abajo. Así lo vio el San Fernando en el último desplazamiento que realizó, concretamente a Villarrobledo, donde venció por 0-4, y así lo quiere ver en el que protagoniza este fin de semana, donde visitará a un equipo que coquetea con los puestos bajos de la clasificación pero que, sin duda alguna, ha resurgido con fuerza en las últimas jornadas de competición, el Mérida.

Y aunque la cautela es la nota predominante en el equipo de Tito García Sanjuán, no cabe la menor duda de que los isleños viajarán a tierras emeritenses con la clara intención de dos cosas. La primera de ellas, darle continuidad a su racha de resultados positivos ya que los azulinos no caen derrotados desde su visita a Córdoba hace ahora cinco jornadas. Y la segunda es la intención de continuar sin ver perforada su portería, situación que no ocurre desde hace ya la friolera de 443 minutos.

Con esos valores, los de La Isla buscarán una nueva victoria, esa que los mantendría segundos en la tabla clasificatoria independientemente de lo que realice el Cartagena, ya que el equipo de la región murciana aventaja a los azulinos en cuatro puntos.

En el aspecto meramente deportivo, dos sensibles bajas en las filas de los isleños. Moisés García terminó el partido ante el UCAM de Murcia con problemas en un tobillo. Estos problemas han ido creciendo en el transcurso de una semana donde no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros y, como consecuencia, no ha podido ser parte de la expedición. Su lugar en el terreno de juego lo ocupará un Lolo Guerrero que se ha tirado tres jornadas consecutivas esperando su vuelta al once tras salir de él por castigo federativo.

La segunda ausencia forzosa será la de Hugo Rodríguez. El extremo isleño ha sido de los pocos jugadores que han contado desde el inicio de todos los partidos disputados para el técnico maño. La quinta cartulina amarilla que vio el pasado domingo ante el cuadro murciano le hará salir del once inicial en tierras romanas. Pedro Ríos, que no fue convocado la pasada semana por unos problemas bucales, volverá a encontrar un lugar en el equipo titular en detrimento de Hugo Rodríguez.

Por lo demás, todo apunta a que tendrán continuidad los que ganaron al Villarrobledo y empataron ante uno de los mejores equipos que han pasado este año por Bahía Sur, el UCAM de Murcia.

Por su parte, el Mérida, que cuenta en sus filas con el exazulino Espinar, tiene tres bajas importantes para el choque. Por sanción federativa se perderán el duelo Cristo y Emilio Cubo, y por lesión lo hará un José Gaspar que el pasado domingo, ante el Córdoba, se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 8 de juego y tendrá para varias semanas por sus problemas musculares.

El técnico extremeño, Diego Merino, recupera para el encuentro a los tres hombres que tenía castigados la semana pasada; es decir, Álex Jiménez, Javi Chino y Gonzalo Poley.

Cabe señalar que el equipo emeritense ha figurado como último clasificado en varias jornadas en este curso liguero, aunque la victoria cosechada en casa ante el Algeciras, por 4-2, y el empate que logró el pasado domingo ante el todopoderoso Córdoba (1-1) lo han aupado hasta la 17ª posición, aunque con 12 puntos está a uno solo del colista, un Villarrobledo que cuenta con 11 puntos en estos momentos.

Todo está dispuesto para una salida que tendrá sus dosis de complicación pero, a la vez, la ilusión de seguir sumando de tres en tres para seguir alimentando el sueño del equipo azulino, permanecer entre los cuatro primeros clasificados.