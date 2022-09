El San Fernando cae en Alcorcón víctima de sus propios errores (2-1)

El San Fernando sale de Alcorcón tocado, no hundido, pero sí seriamente tocado después de que el equipo de Nacho Castro realizase una gran primera parte, donde pudo ampliar la ventaja de cero a uno con la que se llegó al descanso, y haber sentenciado el partido. Pero los isleños, nuevamente y por segundo partido consecutivo, volvieron a pagar en exceso sus errores que lo sentenciaron a la derrota.

Y eso que los de La Isla, tal y como habían afrontado el partido en la primera mitad, tenían que haber vuelto a San Fernando con la primera victoria de la temporada bajo el zurrón. Los isleños se fueron diluyendo con el paso del tiempo y de pasar a dominar a tener el tempo del partido, a ser superiores, pasaron a estar a merced del rival, a no saber hilvanar jugada alguna y a ser sometidos por un equipo que estuvo 70 minutos con un efectivo menos sobre el campo.

Nacho Castro introdujo varios cambios en el equipo titular y sustituyó al delantero centro de referencia, habitualmente Rubén del Campo, para dejar en punta a Biabiany y con ello buscar rapidez en las acciones. Eso conllevó tener en banda a dos hombres rápidos como Gabri Martínez y Javi Navarro, y a poner en liza a tres efectivos en la sala de máquinas: Cebeiro, Bicho y David Ramos. Éste último se lesionó antes de finalizar la primera mitad y su puesto lo cogió Dani Molina sin variar el esquema.

Así, comenzaron dominando los locales que buscaban con intención la posibilidad de desequilibrar el choque lo antes posible. Ya en el 3’ un disparo de Víctor García fue despejado por el cancerbero Falcón. Hasta que no habían transcurrido diez minutos de juego, los isleños no entraron en el partido y una falta lanzada casi desde el centro del campo por José Carlos se colaba irremisiblemente en el marco de un Andrés Prieto que tuvo que poner toda la carne en el asador para enviar el cuero a córner.

Nacho Castro (Entrenador del San Fernando CD) "Una vez más, como la pasada semana, un error infantil ha cambiado el partido"

A raíz de ese instante, el dominio perteneció, y ya hasta el final de la primera mitad, a los hombres de Nacho Castro, que pudieron inaugurar el marcador en el 19’ en una internada de Javi Navarro que atajó Andrés Prieto. En el 23’ llegó la jugada del partido. Gabri Martínez se recorrió prácticamente todo el campo por la banda para encarar el portal contrario, siendo derribado dentro del área por Morillas. La jugada significaba la pena máxima que podía adelantar a los azulinos y la expulsión del lateral, por lo que el equipo madrileño tendría que jugar prácticamente 70 minutos con un hombre menos. José Carlos lanzó el penalti al que respondió el cancerbero del Alcorcón con una enorme parada pero el rechace cayó en los pies del central que, en segunda instancia, sí acertó.

La única reacción local fue en el 27' en un centro chut de Víctor García que sorprendió a Falcón y el cuero se estrelló en el poste. Lo demás fue dominio de los isleños, que tuvieron una gran oportunidad en el 35’, en una contra donde el balón llegó a Biabiany y el centro raso de éste fue rematado por Javi Navarro obligando de nuevo a Andrés Prieto. Antes de que la primera parte expirara, el cancerbero madrileño protagonizó una impresionante actuación a un disparo de Gabri Martínez desde la frontal que tenía todos los visos de ser el cero a dos.

No aprovechó sus oportunidades, y su dominio, el cuadro isleño, que en la segunda mitad se fue apagando poco a poco. Si bien en el 49' y en el 55' José Carlos y Biabiany, a centro de Dani Molina, contaron con sus opciones, un error de nuevo en la salida de balón, en el 63’, significó el robo del esférico por parte de Chiki, que no dudaba en disparar abajo y lejos del alcance de Falcón para poner el uno a uno. El delantero continúa con su racha y ya le ha anotado 5 goles a los isleños en sus tres últimas confrontaciones. El jarro de agua fría llegó en el 78’, después de que un minuto antes Lanchi, tras recortar dentro del área disparase alto. Un ex azulino, Ernesto, enganchó una terrible volea desde la frontal del área que terminaba con las ilusiones de los de Nacho Castro de sacar algo positivo en este choque.

Lo intentó pero sin profundidad un equipo que parecía carecer de fuerzas para volver a igualar la contienda, para enmendar los errores cometidos y para dar una alegría a su afición que, por momentos, soñó con la primera victoria a domicilio.