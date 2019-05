El Rota regresa a Tercera 20 años después

El Rota certificó su ascenso a Tercera División, categoría a la que regresa 20 años después, pese a que no pudo pasar del empate (1-1) contra el Pozoblanco a mediodía de ayer en el Navarro Flores. El gol de Iván Gutiérrez antes del descanso fue neutralizado en la recta final por Alcaide y al equipo y la afición verderones no les quedó otra que esperar a los marcadores de sus rivales directos en la clasificación, por la tarde, para saber si habría que aguardar o no a la última jornada de Liga.

Así, el Algabeño tampoco pudo batir al Castilleja (3-3), mientras que el Atlético Onubense cayó en su visita al Antoniano (2-1), que de este modo se sitúa líder con los mismos puntos que el Rota e igualmente sella su vuelta a la categoría nacional sin necesidad de jugársela el próximo fin de semana.