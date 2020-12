La Regata de Año Nuevo despide el 2020 en la Bahía

La Bahía de Cádiz despide el año a pleno rendimiento con la celebración entre este lunes día 28 y el miércoles 30 de diciembre de la 17ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe, por décimo segundo año consecutivo. Con tal motivo se dan cita en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, algunos de los mejores especialistas de las clases convocadas. En esta ocasión, dadas las restricciones de movilidad de algunas territoriales fieles a la cita, los andaluces son mayoría en las listas de participantes donde también se inscriben polacos, rusos, suecos, eslovacos y tunecinos, distribuidos en las clases de Windsurf Raceboard, Techno Sub 17, Sub 15 y Plus, RS:X e iQFoil, y las disciplinas Ilca 6 (hasta ahora Láser Radial), Ilca 7 (antes Láser Standard), Ilca 4 (antes Láser 4.7) y 420.

La regata llega fiel a su cita en un año en el que su celebración se ha puesto en duda en algunas ocasiones, y lo hace con fuerza gracias al interés demostrado por los deportistas por competir en una de las clásicas del año. De este modo, la Bahía de Cádiz y Andalucía volverán a ser foco de atención en los últimos coletazos del año 2020. La organización, por su parte, lo ha dispuesto todo para adaptar sus instalaciones y destacar a 'personal Covid' al objeto de garantizar el cumplimiento de los protocolos de detección y prevención frente al Coronavirus Covid-19.

Las nuevas tablas con alerones inferiores serán por segundo año consecutivo uno de los atractivos de la regata navideña por la espectacularidad que suponen y la gran cantidad de windsurfistas que atrae. De hecho es junto a la clase Ilca 4, la de mayor participación y la que acoge el mayor número de extranjeros junto a la clase Techno Sub 15, en la que los españoles tendrán una fuerte oposición por parte de los polacos. Los anfitriones también buscarán las copas autonómicas de todas las clases.

Uno de los máximos exponentes de la clase iQFoil es el gaditano Fernando Martínez del Cerro, para quien el Foil no es ya ningún desconocido, no en vano el deportista del CAND de Chipiona atesora ya los títulos de campeón de Europa de Fórmula Foil y campeón de España de Open Foil. Hablamos con él unas horas antes de que comience la regata y esto es lo que nos dice: "Es un año complicado y muy especial en muchos sentidos, pero tenemos el lujo de terminarlo compitiendo. Por circunstancias personales no he podido entrenar en los últimos casi dos meses -el gaditano perdía a su madre hace unas semanas- y tengo muchas ganas de competir, la regata tiene una buena participación, en especial de gente de fuera y eso nos permitirá seguir entrenando de cara a futuras competiciones".

En la misma clase estará Aurelio Terry, para quien esta será su primera vez en la categoría absoluta. El deportista portuense perteneciente al equipo del CN Sevilla que lo ha ganado todo en la disciplinas previas, ha tenido la oportunidad de navegar ya con el nuevo material pero se muestra cauto al ser preguntado por el objetivo. "Al ser mi primera regata con los mayores no lo tengo marcado, sí espero hacer un buen papel entre los Sub 21, quedar lo más arriba posible y hacerlo lo mejor que pueda respecto al resto". Por su parte, el integrante del equipo preolímpico de RS:X el portuense Juan Manuel Moreno, aprovechará un paréntesis navideño en los entrenamientos con sus compañeros para tomar parte en la regata. "Me encuentro muy bien después del Europeo, a tope de rendimiento, y me apetece mucho navegar y competir en casa".

Entre las favoritas, como acostumbra, se encuentra la flamante deportista olímpica Blanca Manchón, perteneciente al equipo del CN Puerto Sherry. La que será nuestra representante en los Juego de Tokio 2021 aparca por unos días la RS:X y se apunta a volar con el Foil. "Tengo muchas ganas de competir y volver a hacerlo en IQFOIL en casa. Siempre me hace especial ilusión competir en el memorial de Kim y lo hago encantada todos los años. He estado dedicándole muchas horas a la RSX pero sin duda todo lo que sea competir me viene genial, sea cual sea la clase. Esperemos que acompañe el viento para que no haya muchas esperas en tierra ni en el agua y que todos podamos disfrutar de despedir el año a lo grande". Desde hace ahora doce años la regata rinde homenaje a la memoria del que fuera entrenador de Blanca y de Marina Alabau, el francés Kim Lythgoe, fallecido en accidente. Los ganadores de su memorial serán los campeones de la clase RS:X en sus versiones masculino, femenino y juvenil.

En la misma clase estará su compañera de club, Pilar Lamadrid, quien no disimula su entusiasmo. "Es toda una sorpresa que podamos hacer la regata, es estupendo y aunque no ha podido venir mucha gente, nos juntaremos un grupo muy bueno, así que estoy con muchas ganas y feliz de poder despedir el año como más nos gusta". En la clase Raceboard no faltará el campeón de España máster de Fórmula Jaime Andrés, del CV Valdelagrana, o el matrimonio formado por María Antonia Domínguez y Paco Manchón (CN Puerto Sherry), padres de Blanca y Curro, vigente campeón de España que no compite por estar centrado en la preparación de la representante de Dinamarca en las próximas Olimpiadas.

El entrenador Manuel Páez nos ayuda con el análisis de los 420, una de las clases más afectadas por la ausencia de tripulaciones de otras territoriales. "Son pocos y los hay muy noveles y también mundialistas. Los hermanos Flethes -Fernando y Carlos- no deben tener problemas para ganar. El resto del podio estará más caro". En cuanto a los Láser las posibilidades son mucho mayores dado el número de aspirantes y también el alto nivel de muchos de ellos. Una de las dudas es el onubense Guillermo Flores en la clase Ilca 7 (antes Estándar), aquejado de una inoportuna gastroenteritis que puede dar al traste con sus ganas de volver a competir. El deportista del Frontela Sailing Team con bandera del CN Río Piedras alberga aun esperanzas de recuperarse para salir al mar.

La 17ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe, que está a punto de comenzar, cuenta con la organización de la Federación Andaluza de Vela y la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía. Como se viene haciendo en los últimos meses, la organización centra todos los esfuerzos en el mar ante la ausencia de actos sociales, salvando la entrega de trofeos que se celebrará el miércoles día 30 de diciembre en las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Andaluza en El Puerto, con la única presencia de los ganadores para evitar una excesiva concentración de personas.