El Racing Portuense se pone en marcha

Fue el pasado 15 de mayo cuando la Federación Andaluza confirmaba la finalización de las competiciones que dependen de dicho organismo. Desde ese momento, todos los clubes afectados dieron carpetazo a la temporada y comenzaron a trabajar para la próxima. El Racing Portuense es uno de esos equipos que desde el primer momento dieron el pistoletazo de salida a las preparaciones e incorporaciones del próximo año.

En los últimos días se han publicado varios de los fichajes y renovaciones del cuerpo técnico sénior y de otras categorías. Rafael Parodi, como actual jefe de prensa del equipo, hace un balance de las novedades del club que afectan de manera directa a la cantera, a la sección del femenino y al sénior.

En primer lugar, el histórico jugador del Racing y actual entrenador del equipo de veteranos, Antonio Flor, será el nuevo coordinador de la cantera. El técnico, que ha pertenecido al club durante muchos años, es considerado "una pieza fundamental para el óptimo desarrollo del equipo porque es una persona muy querida por El Puerto y por el Racing y nos va a aportar un importantísimo valor añadido, ya que es una persona comprometida con el escudo y con el racinguismo", asegura Parodi. Desde la entidad confían en el buen desarrollo que tendrá en el cargo gracias a sus conocimientos y a la buena relación que tiene con todos los equipos de la ciudad, los jugadores y entrenadores del fútbol base y que podrán ayudar a enriquecer la cantera rojiblanca.

Para la sección femenina se ha designado a Manoli Vázquez como coordinadora. La hasta ahora entrenadora del equipo alevín será la encargada de dar el impulso necesario a esta rama del club para incrementar el número de jugadoras para ser un referente en la ciudad. Desde el Racing confían plenamente en ella para hacer notar la "reafirmación del club por fomentar la igualdad en el fútbol".

Finalmente, en el equipo sénior, van a seguir contando con Carlos Camacho en el banquillo tras la renovación por un año más. Parodi señala la importancia de mantener al técnico dado que "es un entrenador muy querido tanto por la junta directiva como por la afición que además no ha podido completar el objetivo en esta campaña interrumpida y esa meta sigue ahí para la próxima temporada". Por su parte, Camacho, asegura tener las cosas muy enfocadas: "El borrador de lo que quiero está muy claro pero lo primero es cerrar esta temporada y es lo que le he pedido al club. Hay que hablar con los jugadores y ver en que condiciones va a quedar cada uno. En los próximos días, esperamos tener una reunión y saber qué piensa el club y qué ideas se tienen para el futuro. Con eso, empezaremos a darle forma a la plantilla, con los pies en el suelo y de manera sólida, sobre todo por el bien del Racing que al final tiene que ser el mayor beneficiado de todo el trabajo y esfuerzo que despeñamos". La nota discordante de esta armonía la da la desvinculación de Jordi Ruiz del Racing. Mientras que Camacho confiesa que “me falta la figura de preparador físico, Jordi es la mejor pareja con la que yo he podido bailar hasta ahora, pero no depende de mí que ambas partes lleguen a un acuerdo”.

Por último, el club recalca las labores de mantenimiento que se han empezado a llevar a cabo en el José del Cuvillo. "Se está poniendo a punto de nuevo. Se ha eliminado toda la vegetación que había vuelto a crecer y se ha preparado el césped para volver a los entrenamientos en cuanto se pueda".