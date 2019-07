Batalla en El Puerto por la utilización del José del Cuvillo

El disfrute del estadio José del Cuvillo, que permanecía cerrado desde 2013 por una actuación judicial derivada de las deudas que pesan sobre el Racing Portuense hasta que la directiva de la entidad decidió proceder a su acondicionamiento el pasado mes de mayo, provoca diferencias de criterios entre el club racinguista y el Recreativo Portuense.

El Racing, que milita en Tercera Andaluza, considera que la instalación está cedida por el Ayuntamiento al club "hasta el año 2041, mediante un acuerdo aprobado en pleno el 21 de febrero de 1991 que nunca ha sido resuelto, cancelado ni devuelto", según un comunicado. El Recreativo, que compite en Primera Andaluza, esgrime en cambio un acuerdo plenario de 5 de abril de 2017 en virtud del cual el presidente recreativista, Antonio Flor, afirma tener "muy claro" que el retorno del Racing al Cuvillo con uso preferente requiere "un convenio nuevo", toda vez que, según Flor, "el Racing no cumple ahora el convenio".

La disputa ha comenzado tras un texto que Flor define como "un comunicado del Recreativo al juez para que advierta a la administradora concursal del Racing que en el José del Cuvillo se registra actividad", comunicado que el presidente del Recre enmarca en una estrategia de defensa de él y de otras personas ante las denuncias provenientes de la citada administración concursal que pesan sobre ellas y que figuran pendientes de juicio.

Desde el Racing, por el contrario, califican el comunicado de "denuncia". El presidente de la nonagenaria entidad, Jesús Sánchez, afirma taxativo que "el Racing Portuense es el concesionario del José del Cuvillo", condición bajo la que ha procedido a emplear las históricas instalaciones para la captación de cantera entre los días 3 y 5 del presente mes. "Yo no me meto en la concesión del Recre con los terrenos que ocupa el Marcos Monge y ellos no tienen que meterse en nuestra concesión del Cuvillo", argumenta Sánchez, que quiere que el histórico campo sito en las cercanías de Valdelagrana acoja el 14 de agosto el Trofeo Ciudad de El Puerto, que disputará contra el Xerez CD, así como la próxima liga.

Para Sánchez, que entiende que "cuando el Racing dejó de competir el Recre usó las instalaciones y se tuvo que ir porque carecía de derecho a hacerlo", el texto remitido al juzgado desde la entidad recreativista "carece de fundamento al estar sostenido por argumentos inverosímiles e inciertos".

El Recreativo, por su parte, considera que el Cuvillo se cerró en octubre de 2013 "por un auto con medidas cautelares a instancias de la administración concursal y representación legal del Racing Club Portuense", auto que fue "recurrido por nuestro club resolviendo tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial a favor del Recreativo".

"No quiero polémicas", asegura Antonio Flor, para quien "la situación del fútbol en El Puerto, con un club en Primera Andaluza, uno en la división inferior y dos en la siguiente supone una falta de unión que nos debilita, una barbaridad que ayuda a que los futbolistas portuenses se marchen a otras ciudades". Flor aboga por que el Ayuntamiento encabece una serie de conversaciones que converjan en la creación de un solo club.