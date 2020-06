El Puerto Real no se rinde contra la Federación Andaluza

El Puerto Real no se rinde en su batalla contra la Real Federación Andaluza de Fútbol, entablada por todo lo que ha venido rodeando a los preparativos de la fase de ascenso a División de Honor Andaluza, en la cual tiene derecho a participar a mediados de julio por su condición de líder del grupo gaditano de Primera Andaluza cuando se suspendió la competición regular tras declararse el estado de alarma por culpa del coronavirus. Con el Ubrique como rival en una de las semifinales, en la otra está previsto que se vean las caras el Jerez Industrial y el Balón.

El nuevo capítulo de esa pequeña guerra consiste en la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte del club verdiblanco contra una resolución de la RFAF, presentado el martes de esta semana en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. En dicho recurso, el letrado que representa en este caso al Puerto Real, José Miguel Oviedo, solicita la suspensión cautelar del play off de ascenso.

Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real, decidió dar este paso adelante con un enojo multiplicado por el comunicado recibido el día 6 del presente mes, con firma del secretario general de la RFAF. Su punto más polémico estaba redactado de la siguiente manera: "Por todo ello les requiero, con anterioridad al día 8 de junio de 2020 a las 12 horas, presenten nuevamente la solicitud de inscripción, sin más documentos que los requeridos por esta RFAF, es decir, la solicitud y la aceptación expresa de las condiciones y recomendaciones establecidas, anulando la solicitud presentada, o en su caso escrito de renuncia al anexo presentado y a la solicitud ad cautelam. En caso contrario, dada la voluntariedad de la participación, si persisten en su intención de acompañar su solicitud con documentos no exigidos a tal efecto, se les tendrá por desistidos en su petición y no inscritos en el play off de ascenso a División de Honor, declarándose tal circunstancia mediante resolución sin imposición de sanción alguna".

Un día antes, en concreto el 5, en la sede de la RFAF había tenido lugar la entrada de la inscripción del Puerto Real, incluyendo el referido anexo con este contenido: "Se hace constar que la inscripción a los play off de ascenso se hace ad cautelam sin que ello suponga renuncia ni desistimiento de acción alguna cuyo ejercicio nos reservamos en vía administrativa o judicial, incluso penal, que nos corresponda para impugnar dicha convocatoria y reclamar las responsabilidades a que hubiere lugar en derecho".

Bohórquez, en manifestaciones realizadas con gran enfado a este periódico este miércoles, comentaba inicialmente que "en la demanda pedimos que se aplique la anulación cautelar de los play off para que no se deje de lado algo tan importante como el derecho a la salud, el derecho a la vida. Suspendieron la competición pero resulta que ahora nos quieren hacer jugar un play off sin que sea factible proteger la salud de nuestros futbolistas, que son amateurs, en la misma medida que se está haciendo con la de los profesionales. Están creando una discriminación pues no es viable aplicar el mismo protocolo".

Insistiendo en el tema de la salud de las personas, señalaba lo siguiente: "Los profesionales tienen contrato de trabajo, pero en Primera Andaluza son amateurs que no tendrían garantizados los riesgos laborales. Pongamos que un futbolista se contagia y desarrolla la enfermedad. ¿Sería responsable de eso el Puerto Real? El sábado pasado nos hicieron un test al que yo llamo del Piojito, porque es de segunda categoría y solo ofrece un 60% de fiabilidad. Y ya no nos harán otro hasta tres días antes de jugar cuando estas personas están trabajando y corren durante ese tiempo un riesgo muchísimo mayor que los profesionales. Sin embargo, estos se hallan mucho más protegidos. Es algo claramente discriminatorio".

A continuación, el presidente del Puerto Real alude a que "nuestros jugadores deberían tener una seguridad jurídica. Si un jugador de Primera División se contagia y, por desgracia, fallece, tendría un seguro. Eso es algo que ni el Puerto Real ni los demás clubes de la categoría están en condiciones de conseguir para sus jugadores. Alguien tendría que responder sobre este asunto porque la Federación Andaluza tira para delante sin percatarse de que este tipo de cuestiones son fundamentales".

A la hora de dar los nombres de los responsables de la situación, a su juicio, demuestra una vez más que el mandamás del Puerto Real no tiene pelos en la lengua: "La solución que le veo al problema es que alguien se tiene que hacer responsable de lo que está pasando y de lo que pueda pasar. Algunos clubes no están cumpliendo un protocolo que no es explícito ni se halla indicado por la Consejería de Sanidad. En nuestro caso estamos entrenando en el Paco Gallego sin posibilidad de cumplir distintos requisitos de los incluidos en el protocolo del fútbol profesional, pues es algo que resulta imposible en esta categoría. El presidente de la RFAF y los consejeros de Salud y Deporte son los responsables y están practicando la táctica del avestruz. Deberían tener la decencia política de dar la cara, y no la callada por respuesta, a nuestros requerimientos".

Por último, Bohórquez ofrece su opinión sobre el otro pilar del recurso presentado: "La cautela es un derecho constitucional que se puede utilizar en cualquier acto administrativo, pero la Federación Andaluza, ni corta ni perezosa, va y nos comunica que no podemos incluirla en el anexo de la inscripción para el play off de ascenso. Estamos plenamente sometidos por la RFAF. Su actitud supone un atropello total al derecho de cautela de los actos administrativos".