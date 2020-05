El presidente del Puerto Real, indignado con la Federación Andaluza

La Real Federación Andaluza de Fútbol se reunió por videoconferencia en la tarde del jueves con los presidentes de los cuatro primeros clasificados del grupo gaditano de Primera Andaluza -Puerto Real, Jerez Industrial, Balón y Ubrique-, para encontrar una solución al problema del ascenso.

Si bien el tono de la conversación fue educado en todo momento, sin confrontación alguna, y reconociendo la legitimidad de la propuesta de los clubes, la Andaluza dejó claro que se mantienen en la misma posición. Su idea es que se dispute un play-off exprés idéntico al planteado por la Federación Española en Tercera División, con eliminatorias a partido único, en una sede neutral y que se apurarán los plazos dentro de sus posibilidades.

Las reacciones no se hicieron esperar y Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real, destacó "la falta de racionalidad y de sentido común" por mantener que se siga jugando partido alguno, "sea donde sea y exponiendo a los futbolistas". De hecho, en las redes sociales del club se ha publicado una nota de prensa para informar a los aficionados de lo acontecido en la reunión con la RFAF.

"Su propuesta no solo incumple el protocolo que exige el CSD y, por ende, el Ministerio de Sanidad, sino que además no se está defendiendo la dignidad de los jugadores como deportistas ni como personas", continúa el mandatario. Bohórquez recuerda que la plantilla del Puerto Real tiene contrato hasta el 30 de junio, por lo que los plazos para una hipotética vuelta a los entrenamientos de cara a preparar esa eliminatoria exprés son imposibles (dado el calendario de desconfinamiento establecido en principio), y que se está olvidando en todo momento el origen de la situación de excepcionalidad que está viviendo todo el planeta, que no es otro que el sanitario.

"Esto es fútbol amateur, antes que jugadores somos personas y no voy a permitir que ningún jugador del Puerto Real salte al campo sin una seguridad sanitaria y jurídica. ¿Quién me asegura que no va a haber ningún contagio en la plantilla? Que estamos hablando de una enfermedad que afecta a la vida de las personas, a su trabajo, y en este club lamentablemente sabemos lo que es", reclama el presidente. "No se puede jugar, ni en campo neutral ni aplicando el mismo criterio que la RFEF, porque ellos son profesionales, y la Andaluza no puede obligar a nadie a disputar esos partidos", sigue.

Bohórquez quiere consultar al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Educación y Deporte porque considera que "los equipos de Primera Andaluza están siendo sometidos a un maltrato psicológico y a una presión de un play-off que finalmente no se va a poder disputar por la propia situación de emergencia, para acabar tomando la misma decisión que estamos proponiendo desde los clubes". Esto último alude directamente a la posición de apurar los plazos que defiende la Andaluza.

Aun así, dentro de 15 días habrá un nuevo encuentro digital entre la RFAF y una comisión formada por ocho miembros (dos por provincia), que en el caso del grupo de Cádiz serán los presidentes de los dos primeros clasificados: el propio Antonio Bohórquez y Pedro Garrido, del Jerez Industrial, como representantes de las negociaciones en el caso de que, ya de manera oficial y confirmada, no se pueda jugar la eliminatoria de ascenso.

El mes de mayo acabará igual que empezó, sin lo más importante: el consenso.