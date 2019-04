El San Fernando, víctima de un vendaval (4-3)

Derrota y castigo para el San Fernando, que desaprovechó una ventaja de dos goles a favor tras una segunda parte para olvidar ante el Don Benito. El viento fue protagonista absoluto del partido durante los 90 minutos, perjudicando al juego de ambos equipos. Prueba de ello fue el primer intento del San Fernando, en las botas de Joselu, que se marchó muy desviado.

Era el minuto 13 y sólo uno después también el Don Benito sufría por la meteorología a balón parado en un balón al área al que no llegaba nadie. En una falta probaba fortuna Juanje con un disparo potente que se estrelló contra la barrera, al igual que el de Pau Franch en el 25’, en el que pidieron penalti por mano de la zaga local.

José Manuel Pérez Herrera “Es mucho castigo después de una gran primera parte”

A la media hora de partido empezaba a apretar el San Fernando, que sólo conseguía llegar con peligro en jugadas de estrategia. Así, en el 34’, iba a llegar el primer tanto del partido, con un centro de Carri que la defensa rojiblanca no acertaba a despejar y lo cazaba Oca en el segundo palo para poner en ventaja a los isleños (0-1).

Sin tiempo para reacción, el San Fernando asestaba un segundo golpe esta vez después de que Joselu aprovechara un balón suelto para plantarse ante Leo Santos y batir con una vaselina al meta portugués.Los de José Manuel Pérez doblaban su ventaja en el marcador antes del descanso y mantenían así intactas sus opciones de play-off tras la victoria previa del Badajoz, que miraba de reojo lo que ocurría en este partido. Con el marcador a favor, no aflojaban los azulinos, que volvían a acercarse al área rival con un disparo de Pablo Sánchez que Leo Santos atrapó en dos tiempos, algo inseguro por el viento.

Los locales no habían entrado aún en juego y no fue hasta el 41’ cuando llegó el primer disparo con peligro para Abraham Pozo, que quiso ajustar demasiado y el balón se marchó desviado a unos metros del palo. Minutos después iba a repetir el mismo intento, esta vez a las manos de Milovic. No añadió nada el colegiado canario y el partido se iba al descanso con el marcador de 0-2 para el cuadro visitante, al que no le sentó nada bien el paso por vestuarios.

El primer cambio lo iba a realizar Juan García para el Don Benito, dando entrada a Matheus Santana en lugar de David Ordóñez. Pronto iba a cambiar el guion del partido con un Don Benito que necesitaba ganar para alejarse del descenso. El primer golpe de los rojiblancos llegó en el 46’ en una jugada ensayada de Ale Zambrano que dejó el balón franco en la frontal para que Trinidad superara a Milovic para recortar (1-2).

Iniciaba así la remontada el equipo de Juan García que, como hiciera el San Fernando en el primer tiempo, no iba a dar tiempo para reaccionar a su rival. En el 52’ era Pepe Bernal el que cazaba un balón a unos metros de la frontal para superar con un gran disparo a Milovic y poner de nuevo las tablas en el marcador (2-2).

No bajaba los brazos el Don Benito pero sí parecía resignarse el San Fernando, que luchaba contra el viento y el vendaval rojiblanco. En el 55’, volvía a probar fortuna Pepe Bernal, pero esa vez su disparo no encontró portería.

Respondía Joselu con un remate demasiado cruzado en el 57’. Minutos después era Carri el que lo intentaba con un precioso disparo a media altura que se marchó a centímetros de la portería rival. De un precioso disparo errado a otro espectacular de Abraham Pozo que suponía la remontada del equipo local. El viento jugó una mala pasada a Milovic, que no llegó al buen disparo de Pozo y al que le rebotó el balón en el cuerpo antes de cruzar la línea (3-2).

La pájara seguía en el San Fernando, que había dado entrada a Jacobo y que terminaba casi noqueado en el 66’ con el cuarto tanto de los rojiblancos después de que Edgar se marchara en velocidad de su par y superara con templanza a Milovic (4-2).

Sólo así reaccionó el equipo de La Isla tras ese doble mazazo. Primero, en el 67’, con un disparo de Pau Franch que atrapo Leo y un minuto después era Jacobo el que disparaba fuera. A balón parado, en el 71’, llegaba una nueva ocasión visitante con una falta muy cerrada de Carri que Mario Gómez sacó casi sobre la línea.

El San Fernando iba a encontrar en un inspirado Leo un mayor rival que el viento. Hasta en tres ocasiones evitó el gol en el tramo final. La más clara un disparo a bocajarro de Lolo Guerrero tras aprovechar un rechace en el córner, pero taponó a la perfección el disparo. Nada pudo hacer en el remate de Ramírez, tras un rechace en un saque de esquina para recortar distancias (4-3). Pero de ahí al final ya no sucedió nada más de interés.