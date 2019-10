Plato fuerte para el Conil

Después de la estimulante victoria sobre el Córdoba B (1-2), el Conil vuelve al Pérez Ureba para recibir a uno de los 'gallitos' de la categoría, el Betis Deportivo (12:00 horas). Un partido muy interesante y que ha despertado mucha expectación entre la hinchada conileña, por lo que cabe esperar una buena entrada en el feudo amarillo.

Lázaro Canto, máximo responsable de la plantilla, se muestra satisfecho de la labor de sus hombres después de salir airosos de la ciudad deportiva cordobesa. "El equipo ha trabajado bien durante la semana, sabiendo que se va a enfrentar a uno de los mejores equipos de la categoría. Estamos concienciados de que no se pueden cometer errores ante estos equipos, ya que el mínimo fallo se paga muy caro", explicaba el técnico en la previa. A pesar de la dificultad que entraña el filial, Lázaro se muestra convencido de la capacidad de sus pupilos. "Trataremos de contrarrestar sus virtudes de la mejor manera posible y aprovechar nuestras ocasiones para hacer lo posible para que los puntos se queden en casa", recalcaba.

La actualidad deportiva de los amarillos viene marcada por la vuelta a escena de Rubén Díaz y Antonio Narváez; el primero de ellos no viajó a Córdoba al tener que cumplir un encuentro de sanción, mientras que el segundo ha dejado atrás unos problemas físicos. No obstante, Lázaro tendrá que ver antes del comienzo del choque la evolución de algunos 'tocados'; son los casos de Tamayo, Padilla, Mario y Cuenca. En algún caso no hay que descartar que el cuerpo técnico efectuara alguna prueba en el mismo Pérez Ureba, si bien existe confianza en que estén aptos para recibir el segundo equipo del Betis.