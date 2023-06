Pablo Alfaro deja de ser el entrenador del San Fernando, que tiene nuevo director deportivo

El San Fernando CD anunció el lunes 5 de junio en un comunicado que Pablo Alfaro no continuará como entrenador y que ya se conoce el nombre del nuevo director deportivo. Se trata de Miguel Julián Chocarro Gil, nacido en Estella (Navarra) el 4 de julio de 1990, por lo que dentro de un mes cumplirá 33 años.

Chocarro llega procedente de la SD Logroñés que ha quedado en noveno lugar en el grupo 2 de la Primera RFEF, teniendo un presupuesto bajo en comparación con sus rivales. El nuevo director del equipo azulino llegó a los despachos del equipo logroñés en 2020 y tras su llegada el equipo ascendió a Primera RFEF. El pasado año el equipo logró la permanencia y ha estado a punto de meterse en play offs, todo un logro mirando las limitaciones salariares que tenía el equipo. Por ello, según el presidente Louis Kinziger, “es un hombre joven, con muchas ganas, que ha estado en barro y se ha hecho a sí mismo y eso le da una plena confianza”.

Como era de esperar la primera comparecencia de Louis Kinziger, presidente del San Fernando, tras terminar la temporada, traería cola. En el balance del curso que acaba de finalizar, el mandatario azulino dejó varias bombas, entre ellas la no continuidad de Pablo Alfaro, con el que al parecer no se ha llegado a un acuerdo, y el sustituto de David Vizcaíno en la Dirección Deportiva, actuación que correrá a cargo de Miguel Chocarro, ex del Logroñés y que será presentado en los próximos días como nueva incorporación. Su primer cometido será buscar entrenador para la temporada venidera.

Todo apunta que habrá revolución y que la época estival traerá idas y venidas, tal y como es la nota habitual del equipo azulino en los últimos años con la composición de las plantillas.

Pero por partes, el presidente del San Fernando compareció ante los medios de comunicación para dar buena cuenta de lo que ha sido la temporada la cual no ha tenido “las expectativas que teníamos en un principio”, señalando que “tenemos claro que el objetivo marcado no se ha cumplido” y añadiendo que “todo lo contrario, hemos salvado la categoría con el agua al cuello, estando pendiente de lo que hacían rivales y ésta dinámica hay que cambiarla, porque son dos años de la misma manera y no podemos afrontar la última jornada con el móvil en las manos”, argumentaba.

Kinziger no se mordía la lengua al señalar que “los resultados no han llegado a la altura de nuestras ambiciones y hay que unificar esfuerzos para conseguir mejores resultados que los cosechados este año duro y complicado”. Por este motivo, ha habido que tomar decisiones transcendentales. “La primera de ella ha sido el despido de David Vizcaíno y la segunda la no renovación de Pablo Alfaro”, señalando que “han sido dos hombres a los que agradezco mucho el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que han puesto para el San Fernando”.

Igualmente anunciaba que “el nuevo Director Deportivo será Miguel Chocarro, un hombre joven, con aspiraciones y que desde ya cuenta con mi máxima confianza”, anunciando que en los próximos días se realizará la presentación del que ha sido máximo dirigente deportivo de la SD Logroñés al que ha conseguido, con una bajo presupuesto, colocar en novena posición en el grupo 2 de la Primera RFEF.

El máximo mandatario del equipo isleño pasó directamente al apartado económico para señalar de inicio que “el San Fernando no está en riesgo económico, ni tiene la luz verde encendida”, aunque es bien cierto que “la temporada ha dejado números deficitarios por los acontecimientos que todos sabéis que ha ocurrido (refiriéndose al despido de dos entrenadores)”.

Kinziger reconocía que “los ingresos han sido por debajo de la inversión realizada”, aunque dejó de caer que “el equipo tiene un grupo inversor que salva la situación”, sin olvidar que “habrá que ajustar mucho más los números porque la Primera RFEF es deficitaria y los ingresos son insuficientes ya que los gastos “en desplazamiento, fichas, inscripciones, etc. son excesivos, además hay que tener en cuenta que los jugadores siguen cotejando a alza y cada vez quieren ganar más dinero y eso perjudica mucho a todos los clubes”.

Por este motivo principalmente “los que formen parte del proyecto del San Fernando, tendrán que ser gente comprometida y que, a la larga, proporcionen ingresos. Lo que si puedo comentar, para que los aficionados se queden tranquilo es que el San Fernando no está en riesgos económicos”, sentenciaba.

El último apartado fue el impacto social donde para el presidente tiene “la nota más alta de la temporada”. “No cabe duda, que la afición ha estado de diez, que se han vivido partidos con cinco mil aficionados en las gradas y que ha habido grandes momentos con los seguidores de La Isla. La ciudad ha respondido a las mil maravillas y el equipo está más vivo que nunca en cuanto a aficionados se refiere. Creo, sinceramente, que la gente está enganchada al equipo y la visita a los colegios también ha ayudado mucho a que desde los más pequeños se vean muchos aficionados jóvenes del equipo de San Fernando”.

Igualmente el presidente anunció que “voy a poner en práctica un consejo consultativo de aficionados” e incluso afirmó que “al finalizar la temporada venidera pondré mi cargo en una consulta de aficionados para saber si ellos opinan que soy el hombre idóneo para llevar las riendas del club o no”.

Para terminar y antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación presentes indicó que “pienso que soy el hombre adecuado para llevar al San Fernando a lo más alto. He nacido en el fútbol, me he criado en el mundo del fútbol y vivo para y por el fútbol y el San Fernando es mi equipo al que llevó en el corazón”, afirmaba.

En el turno de preguntas, Kinziger dejó claro que la puesta de futuro va encaminada a la juventud, que habrá, lógicamente, bajas y altas y que el entrenador, aunque se están barajando nombres que no salieron a la luz, suenan Antonio Iriondo o José Juan del Ceuta entre otros muchos. Está claro que la decisión final la tomarán el nuevo Director Deportivo junto al Presidente.